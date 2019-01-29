شكرا لقرائتكم جنبلاط : ذهب عصر الانوار ليحل عصر الظلام والاحادية والالغاء والقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 19:39

نعى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط الصحافي ادمون صعب فقال على حسابه على "تويتر": "رحل ادمون صعب ركن كبير للصحافة اللبنانية وصحيفة "النهار" بالتحديد، منبر التنوع والحريات وملتقى كبار الساسة في لبنان. لقد عرفته من قريب عندما كنت من أسرة النهار لمدة قصيرة. ذهب عصر الانوار ليحل عصر الظلام والاحادية والالغاء والقتل. لكن مهما كان جبروتهم فاننا وبهدوء سنصمد نعم سنصمد".



"ما نحن الا سماسرة"

وكان جنبلاط شدد في تغريدة سابقة عبر "تويتر" على أن "في كتاب A line in the Sand للمؤرخ James Barr حول Sikes-Picot تم الاتفاق بعد صراع مرير بين البريطانيين والفرنسيين على خط النفط كركوك طرابلس وكركوك حيفا"، مشيراً الى أن "مع Roseneft في طرابلس وغدا البصرة بانياس فإن Lavrov-Zarif عنوان للشرق الاوسط الجديد، بين الروس والفرس وما نحن الا سماسرة".