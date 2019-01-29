شكرا لقرائتكم عون: مكافحة الفساد تتطلب رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 28 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 19:34

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن "محاربة الفساد، لاتتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والابلاغ عنه"، لافتا الى "سهولة ضبطه في المؤسسات اكثر منه بين الافراد"، مشددا على ان "مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له"، ولافتا الى انه سعى من جهته "الى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لابعادهم عن هذه الضغوط، اما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة انفسهم".



وكان رئيس الجمهورية تسلم التقرير النهائي الذي اعدته هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك خلال استقبال وفد الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك، الذي اشار الى ان "التقرير يعرض للوقائع التي توافرت للهيئة في مجالات الاعلان والاعلام والانفاق والتمويل الانتخابي، اضافة الى توصيات ومقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتفادي الثغرات التي برزت في قانون الانتخاب او في عمل الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بالانتخابات.

ورد عون مثنيا على "الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز تقرير الانتخابات"، لافتا الى ادراكه "اهمية وصعوبة العمل التي قامت به الهيئة في ظل عدم توافر كل وسائل المراقبة، وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات، لا سيما على الصعيد المالي، الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية والرقابة الصارمة".

وردا على سؤال، اكد عون انه "يمكن البحث في بعض الثغرات التي اعترت قانون الانتخابات"، مشددا في المقابل على "ضرورة الابقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم اكثر شعبية بين المرشحين". وقال: "في نهاية الشهر المقبل (شباط - فبراير) سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وان شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين، لا سيما في مجال الدفوع الشكلية".

دعـوة لزيـارة صربيـا

على صعيد آخر تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش للقيام بزيارة رسمية الى صربيا، نقلها اليه وزير الزراعة والغابات وادارة المياه في جمهورية صربيا برانيسلاف نيديموفيتش، الذي استقبله عون في قصر بعبدا، في حضور وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر وسفير صربيا امير الفيتش.

واعرب الرئيس الصربي في رسالته عن امتنان بلاده "لوقوف لبنان الى جانب صربيا في دفاعها عن سيادتها على اراضيها، وخصوصا حيال مسألة كوسوفو"، واعرب عن سعادته بـ"الترحيب بالرئيس عون في صربيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث في سبل تطويرها في المجالات كافة".

واشار الوزير نيديموفيتش الى انه اتى الى لبنان "لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الزراعي بين البلدين مع نظيري اللبناني، ومن شأن هذه المذكرة تطوير تجارتنا وتعاوننا، وذلك استكمالا للمحادثات التي كان اجراها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال زيارته الاخيرة لصربيا". ولفت الى ان "غرف التجارة بين البلدين ستعنى بتحديد الاولويات والمنتجات الزراعية التي يمكن استيرادها من لبنان".

وتحدث الوزير زعيتر، فأشار الى ان "مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التنسيق بين لبنان وصربيا في المجال الزراعي لتفعيل عملية تبادل الانتاج وانشاء لجنة مشتركة بين البلدين"، عارضا لأبرز السلع التي يستوردها لبنان من صربيا وتلك التي يصدرها.

ورد عون شاكرا الرئيس الصربي، على الدعوة التي وجهها اليه، واعدا بـ"متابعتها عبر القنوات الديبلوماسية"، ونوه بـ"القرار الذي اتخذته صربيا باستيراد منتوجات زراعية من لبنان من دون قيود خلال زيارة الوزير باسيل"، آملا في "ان يكون توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة في البلدين، بداية لتعاون اوسع في مجالات عدة". ولفت الى ان "الزراعة تشكل احدى القطاعات الانتاجية المهمة في بنية الاقتصاد الوطني، والتعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين بلدينا يساهم في تعزيز هذا القطاع وتطويره".

وبحث عون الاوضاع الاقتصادية في البلاد مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي عرض لرئيس الجمهورية "المراحل التي قطعتها الحملة التي تقوم بها الوزارة لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية الخاصة، والتقدم الذي تحقق حتى الان في اطار تنظيم هذا المرفق وضبط الفلتان القائم فيه، والذي يؤثر سلبا على مصلحة المواطنين". واكد ان "عمل وزارة الاقتصاد مستمر بالتنسيق مع وزارات الداخلية والطاقة والمياه والعدل والمديرية العامة لامن الدولة، لتعميم العدادات على المولدات الخاصة في كل لبنان، وان لا تراجع في هذا العمل، لا سيما وان التحقيقات تكشف يوما بعد يوم عن وجود تجاوزات وارتكابات وفساد تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء".