متجاوزاً 89 مليون مسافر.. «دبي الدولي» يحتفظ بصدارة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في 2018. وبعيداً عن أرقام المسافرين، فقد حظي مطار دبي الدولي بعام ناجح على مستوى خدمة العملاء بتحقيق أوقات انتظار أقصر وتوفير مرافق جديدة تجارية وترفيهية لتعزيز تجربة المسافرين.

أكد بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن العام 2018 كان عاماً مميزاً بالنسبة لمطارات دبي، حيث استقبلنا نحو 90 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم. وأضاف في تقرير عن إنجازات مؤسسة مطارات دبي لعام 2018 أن تعزيز العائدات والتحكم في المصاريف هما عنصران أساسيان لكي نتمكن من تنمية أعمالنا ومساهمتنا في اقتصاد دبي، ففي عام 2018، وصلت إيراداتنا إلى مستويات قياسية، ويرجع ذلك إلى إضافة خطوط طيران جديدة وخدمات جديدة، إلى جانب توفير نطاق أوسع من المنتجات لعملائنا.

وأضاف جريفيث أننا أطلقنا في أكتوبر هوية مؤسسية جديدة، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير العلامة التجارية الجديدة مع بداية العام 2019.

وذكر التقرير الصادر عن مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفًا و387 مسافرا (بارتفاع نسبته 1%) مقارنة بالعام 2017. واستطاع المطار تجاوز حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي وذلك في شهر يوليو حيث بلغ الرقم 8.2 مليون مسافر وشهر أغسطس 8.4 مليون مسافر مما جعله الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار منذ تأسيسه في العام 1960.

احتفظت الهند بتصدرها لقائمة اكثر الوجهات تعاملا مع مطار دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت 12 مليونا و279 ألفًا و485 مسافرا، بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفًا و142 مسافرًا، تلتها المملكة المتحدة بفارق بسيط حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفًا و771 مسافرًا. ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي الولايات المتحدة (3 ملايين و205 آلاف و524 مسافرًا). واحتلت الصين قائمة الأسواق المهمة برقم بلغ (3 ملايين و512 ألفًا و75 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 6% وروسيا (مليون و533 ألفًا و654 مسافرًا) بارتفاع يبلغ 14.5%.

أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر نشاطا مع مطار دبي، فقد تصدرت لندن أكثر الوجهات تعاملا مع المطار، حيث سجلت 3 ملايين و817 ألفًا و889 مسافرًا، بينما جاءت مدينة مومباي في المرتبة الثانية (2 مليون و540 ألفًا و750 مسافرًا)، تلتها الكويت (2 مليون و194 ألفًا و576 مسافرًا). وشكلت أوروبا الشرقية أسرع المناطق نمواً بنسبة نمو تبلغ 16.7%، تلتها رابطة الدول المستقلة بنسبة 12.9%، ثم إفريقيا بنسبة 9.8%.

احتفظت حركة الطيران خلال العام الماضي بثباتها النسبي بعدد 408 آلاف و251 رحلة (بانخفاض 0.3%)، بينما شهد متوسط عدد المسافرين في الرحلة زيادة طفيفة ليصبح 226 مسافرًا (1.3%) سنوياً.

تعامل مطار دبي الدولي مع 2٫64 مليون طن من البضائع (بانخفاض 0.5%) على مدار عام 2018. أما على صعيد الحقائب فقد تعامل نظام الحقائب في مطار دبي الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم ( 175 كلم) مع 75 مليون حقيبة في العام 2018 بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام 2017.