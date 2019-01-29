شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد «الممتع» يكتسح إسبانيول ويصل للنقطة 4500 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



ورغم قدرات الفريق والمواهب الكثيرة الموجودة في صفوفه من الأوروغوياني لويس سواريز إلى البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيلي المصاب والكرواتي ايفان راكيتيتش، لا يزال برشلونة يواجه مشكلة الاعتماد على ميسي، حيث واجه برشلونة صعوبة في الانتصار، وكان جيرونا يستحق ركلة جزاء على الأقل، لكن الحكم لم يحتسبها رغم وجود تقنية «فار».

وأقر المدرب إرنستو فالفيردي «عانينا في الشوط الأول وبداية الثاني نتيجة الضغط العالي الذي لعبوا به (جيرونا)، عجزنا في بعض الأحيان عن تخطيهم... واجهنا مصاعب لأنهم لعبوا بثلاثة مدافعين طوال القامة في قلب الدفاع. خسرنا الكرة في عدة مناسبات وحصل جيرونا نتيجة ذلك على فرص واضحة».

ورغم اضطرار جاره إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الكولومبي برناردو إسبينوسا في الدقيقة 51 لحصوله على إنذار ثان، تواصلت معاناة برشلونة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة «بلاوغرانا» والنجم المطلق ميسي لعبت دورها في حسم النقاط الثلاث بعدما أضاف الأرجنتيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة «ساقطة» رائعة فوق الحارس إثر تمريرة من جوردي ألبا (68)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في صدارة لائحة الهدافين.

واستعاد ريال مدريد المركز الثالث من إشبيلية وذلك بفوزه ال13 في آخر 14 مواجهة مع مضيفه إسبانيول وجاء بنتيجة 4-2.

وقدم ريال مدريد عرضا رائعا، وهو أصبح أول فريق في الدوري الإسباني «الليجا» يصل إلى النقطة 4500، كما ان مدافعه سيرجيو راموس سجل الهدف 50 برأسه، وهي نسبة قياسية للاعب مدافع.

وقدم ريال مدريد ما يؤكد أنه استعاد عافيته، وعنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد عاد ريال مدريد»، وعنونت «لم يعد هناك المزيد من الشكوك بعودة ريال مدريد.. أصبح لاعبوه يلعبون بسعادة مجددا ويقدمون كرة قدم سريعة نتج عنها بضعة انتصارات متتالية لرجال سولاري، وهو ما يثبت أن هذا الفريق قادر على الفوز دائما».

وكان كريم بنزيمة الأفضل في اللقاء وسجل هدفين، وأضاف القائد سيرخيو راموس هدفه الخامس لهذا الموسم برأسية، والبديل العائد من الإصابة الويلزي غاريث بيل الهدفين الآخرين.

وفي إيطاليا، أفلت يوفنتوس من هزيمته الأولى لهذا الموسم وعاد من العاصمة بفوز قاتل على لاتسيو 2-1 في المرحلة 21 من الدوري، وذلك بفضل البديل البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه

وبدا فريق العاصمة في طريقه للفوز بعدما تقدم حتى الربع الأخير قبل أن ينجح كانسيلو وبعد 4 دقائق فقط على دخوله في ادراك التعادل، ثم انتزع ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها رونالدو الذي أهدى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه ال19 والابتعاد بالتالي عن نابولي الثاني والوصيف بفارق 11 نقطة، بعد تعادل الأخير مع ميلان صفر-صفر.

وعانى يوفنتوس في الشوط الأول لدرجة أنه لم يسدد بين الخشبات الثلاث ولو لمرة واحدة، في حين هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس البولندي فويسييتش تشيسني في أكثر من مناسبة.

وتعثر إنتر ميلان الثالث للمباراة الثانية تواليا بخسارته خارج ملعبه أمام تورينو صفر-1.

ولم يستغل إنتر تعادل نابولي مع ميلان السبت لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه لخمس نقاط، وذلك بالعودة خاسراً للمرة الثانية توالياً من الملعب الأولمبي في تورينو، ليضيف بذلك هذه النتيجة المخيبة إلى تعادله في المرحلة السابقة على أرضه أمام ساسوولو دون أهداف. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن لا غنى عنه في فريقه برشلونة حتى في المباريات السهلة على الورق، وذلك بقيادته حامل اللقب والمتصدر لفوزه الثامن توالياً بتسجيله هدفاً رائعاً في شباك المضيف والجار الكتالوني جيرونا 2-صفر في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني ورغم قدرات الفريق والمواهب الكثيرة الموجودة في صفوفه من الأوروغوياني لويس سواريز إلى البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان دمبيلي المصاب والكرواتي ايفان راكيتيتش، لا يزال برشلونة يواجه مشكلة الاعتماد على ميسي، حيث واجه برشلونة صعوبة في الانتصار، وكان جيرونا يستحق ركلة جزاء على الأقل، لكن الحكم لم يحتسبها رغم وجود تقنية «فار».وأقر المدرب إرنستو فالفيردي «عانينا في الشوط الأول وبداية الثاني نتيجة الضغط العالي الذي لعبوا به (جيرونا)، عجزنا في بعض الأحيان عن تخطيهم... واجهنا مصاعب لأنهم لعبوا بثلاثة مدافعين طوال القامة في قلب الدفاع. خسرنا الكرة في عدة مناسبات وحصل جيرونا نتيجة ذلك على فرص واضحة».ورغم اضطرار جاره إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الكولومبي برناردو إسبينوسا في الدقيقة 51 لحصوله على إنذار ثان، تواصلت معاناة برشلونة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن خبرة «بلاوغرانا» والنجم المطلق ميسي لعبت دورها في حسم النقاط الثلاث بعدما أضاف الأرجنتيني الهدف الثاني لفريقه بتسديدة «ساقطة» رائعة فوق الحارس إثر تمريرة من جوردي ألبا (68)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم في صدارة لائحة الهدافين.واستعاد ريال مدريد المركز الثالث من إشبيلية وذلك بفوزه ال13 في آخر 14 مواجهة مع مضيفه إسبانيول وجاء بنتيجة 4-2.وقدم ريال مدريد عرضا رائعا، وهو أصبح أول فريق في الدوري الإسباني «الليجا» يصل إلى النقطة 4500، كما ان مدافعه سيرجيو راموس سجل الهدف 50 برأسه، وهي نسبة قياسية للاعب مدافع.وقدم ريال مدريد ما يؤكد أنه استعاد عافيته، وعنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد عاد ريال مدريد»، وعنونت «لم يعد هناك المزيد من الشكوك بعودة ريال مدريد.. أصبح لاعبوه يلعبون بسعادة مجددا ويقدمون كرة قدم سريعة نتج عنها بضعة انتصارات متتالية لرجال سولاري، وهو ما يثبت أن هذا الفريق قادر على الفوز دائما».وكان كريم بنزيمة الأفضل في اللقاء وسجل هدفين، وأضاف القائد سيرخيو راموس هدفه الخامس لهذا الموسم برأسية، والبديل العائد من الإصابة الويلزي غاريث بيل الهدفين الآخرين.وفي إيطاليا، أفلت يوفنتوس من هزيمته الأولى لهذا الموسم وعاد من العاصمة بفوز قاتل على لاتسيو 2-1 في المرحلة 21 من الدوري، وذلك بفضل البديل البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه كريستيانو رونالدو وبدا فريق العاصمة في طريقه للفوز بعدما تقدم حتى الربع الأخير قبل أن ينجح كانسيلو وبعد 4 دقائق فقط على دخوله في ادراك التعادل، ثم انتزع ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها رونالدو الذي أهدى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه ال19 والابتعاد بالتالي عن نابولي الثاني والوصيف بفارق 11 نقطة، بعد تعادل الأخير مع ميلان صفر-صفر.وعانى يوفنتوس في الشوط الأول لدرجة أنه لم يسدد بين الخشبات الثلاث ولو لمرة واحدة، في حين هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس البولندي فويسييتش تشيسني في أكثر من مناسبة.وتعثر إنتر ميلان الثالث للمباراة الثانية تواليا بخسارته خارج ملعبه أمام تورينو صفر-1.ولم يستغل إنتر تعادل نابولي مع ميلان السبت لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه لخمس نقاط، وذلك بالعودة خاسراً للمرة الثانية توالياً من الملعب الأولمبي في تورينو، ليضيف بذلك هذه النتيجة المخيبة إلى تعادله في المرحلة السابقة على أرضه أمام ساسوولو دون أهداف.

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد «الممتع» يكتسح إسبانيول ويصل للنقطة 4500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.