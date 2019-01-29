شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء المحمدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة

تجمع محمد بن راشد ومحمد بن زايد الفكرة والطريق، ويجمعهما العمل المخلص المتقن من أجل حاضر ومستقبل الإمارات، وهذا الانسجام والتنسيق والاتساق في الرؤى المبتكرة. هذا يقع في البدهي، وفي المتداول المعروف، وفي البدهي أيضاً أن صدر المواطن الإماراتي ينشرح كلما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على المحبة والخير وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. لقاؤهما دائماً عنوان اشتغال القيادة على التحقيق المستمر لحلم زايد الخير، طيب الله ثراه، ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تمكين المواطن والمؤسسة الوطنية معاً.

القطوف اليوم أصبحت دانية، وفي مستقبل الإمارات مواسم الوعد وفصول العطاء، ففي منتصف المشهد محمد بن راشد ومحمد بن زايد، يعملان، بكل ما أوتيا من قوة وطاقة، نحو خدمة المواطن، وتطوير المؤسسات أبعد وأكثر، حتى يكون هاجسها رضا المواطن.

في لقاء المحمدين أمس في مجلس قصر البحر العامر، تتكرر الحكاية الجميلة من جديد، حكاية إمارات العزة والمجد، المطوقة برشد الحكم من كل صوب، فالإنسان والاستثمار في الإنسان هو العنوان، وراحة المواطن هدف يتحقق في الواقع على الصعيدين اليومي والاستراتيجي، والمحمدان يوجهان ويتابعان ويدعمان ويرصدان ويراقبان. يتواجدان في أماكن العمل والناس، ويذهبان معاً في درب النور والأمل والعمل والحياة نحو حياة أجمل للإمارات وأهل الإمارات، ولكل مقيم على هذه الأرض الغالية.

ليس القصد الحياة الاعتيادية للمواطن، بل أبعد من ذلك، حياة الرفاه والرغد في وطن الأمن والاستقرار والعدل. ذلك هو محور كل لقاء يجمع محمد بن راشد وأخاه محمد بن زايد، بما في ذلك لقاء أمس، واللافت أن هذه اللقاءات متصلة غير منقطعة، في مثابرة تشتمل على وعي الضرورة، فلقاء القائدين، وباستمرار، جزء أصيل، من برنامج عملهما، والمواطن والأسرة المواطنة في أول الأولويات، وفي واجهة الأجندة الوطنية.

لذلك وبذلك تتقدم الإمارات وتنجح وتتفوق. لذلك يقترن اليوم اسم دولة الإمارات باسم التميز، فالمحمدان ينظران إلى الحكم باعتباره تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً، والحق أن حضورهما في حياة الوطن والمواطن شرف عظيم، ومصدر اعتداد لا يحصر.

لقاء المحمدين هو لقاء الوفاء والانتماء، وكلما التقيا دخلت الإمارات، أكثر وأكثر، في عمر الحياة الكريمة الآمنة، ودخل مواطن الإمارات في تلك الحياة من أوسع الأبواب. إن دولة يصل مسبار أملها إلى كوكب المريخ البعيد في وقت قريب هي دولة يعيش الأمل في قلوب مواطنيها، ويلمسونه في البيت والمكتب والمصنع والمدرسة والجامعة والشارع، فما أجمل المشهد الذي يتكرر مطلع كل شمس، حين تصطف صفوف العمل مع الأمل في لقطة تذكارية. الأمل والمستقبل المضيء معاً جنباً إلى جنب.

[email protected]