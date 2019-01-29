سلطان: نعمل على تطوير مستوى المدارس الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، الدكتورة باولين تايلير، مدير معهد تحسين مخرجات المدارس والتطوير المهني، التابع للمجلس الأسترالي للأبحاث التربوية، والوفد المرافق لها، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه، في مستهل اللقاء، بالوفد الضيف، وتبادل معه الأحاديث الودية حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن التعليمي والتربوي، واستعرض مجالات التعاون التي يمكن لها أن تحقق التكامل بين الجانبين في هذا المجال.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن وجود الوفد في الشارقة، ليس من أجل تقييم مستوى المدارس فقط، بل يجب أن يكون له دور فاعل في تحسين وتطوير المدارس الخاصة، من حيث المناهج، وأساليب التدريس، وقدرات المدرسين والإداريين.

من جانبها، أثنت الدكتورة باولين تايلير، على الجهود التي تقوم بها الشارقة في خدمة التعليم بمختلف مراحله، وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية التي تعتبر أساس التنمية ورفعة المجتمعات، وقدمت لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص الشكر والتقدير على كل ما يقوم به من دعم للتعليم والثقافة وغيرها.

وكان وفد «المجلس الأسترالي للأبحاث التربوية» قام في وقت سابق وبإشراف من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بزيارة عدد من المدارس الخاصة في الإمارة للاطلاع عن قرب على ممارساتها، ومعرفة احتياجاتها على صعيد تطوير المناهج وتدريب المعلمين، كما تقرر عقد أولى ورش العمل التدريبية لأعضاء الهيئات الإدارية للمدارس الخاصة في العاشر من فبراير/ شباط القادم.

حضر اللقاء الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، وألن اجبرت مدير مكتب المجلس الأسترالي للأبحاث التربوية للشرق الأوسط. وام