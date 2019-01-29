«الهلال» تستكمل تجهيز 6 آبار ارتوازية في حضرموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حفر ست آبار ارتوازية وربطها بخط ضخ المياه الرئيسي، إلى جانب تركيب وحدات ضخ وتنفيذ تمديدات لتصل إلى المواقع المستهدفة في المناطق والقرى المستفيدة في المديريات الصحراوية بحضرموت، ضمن مشروع حفر الآبار الذي تنفذه الهيئة لتوفير المياه النقية لليمنيين في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين جراء الوضع الراهن الذي تعيشه بلادهم.

وتواصل هيئة الهلال الإماراتي إشرافها المباشر على مراحل تنفيذ مشاريع حفر الآبار، وتكثف جهودها لإنجاز 18 مشروعاً لحفر آبار عميقة في صحراء حضرموت لتوفير المياه الصالحة للشرب في مختلف المديريات الصحراوية بمحافظة حضرموت التي تعاني شحاً في المياه نظراً لموجة الجفاف القاسية التي ضربتها خلال السنوات الماضية.

وقال محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية بهيئة الهلال الإماراتي في اليمن، إن استكمال وتجهيز مشروع الآبار الحيوي سيزيد من الكميات المنتجة من المياه بهذه المناطق التي تنعدم فيها مشاريع المياه، وأكد أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية بحضرموت، وتخفيفاً لمعاناة المواطنين اليمنيين.

وأوضح، أن هذا المشروع الحيوي ستكون له نتائجه الملموسة في مجال تحسين إمدادات المياه بمناطق الجفاف، خاصة في المناطق الصحراوية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الهلال الاماراتي على مواصلة إنجاز المشاريع في اليمن. ولاقى مشروع حفر الآبار ترحيباً واسعاً من قبل أهالي المناطق الصحراوية في حضرموت الذين عاشوا حقبة من الزمن وهم يعانون شح المياه إلى أن أطلقت الهيئة هذا المشروع الحيوي الهام الذي ينفذ في الشريط الصحراوي، وتوجهوا بخالص شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وهيئة الهلال الإماراتي، على مواقفها التي لا يمكن أن ينساها أبناء حضرموت خاصة، واليمن عامة. (وام)