شكرا لقرائتكم خبر عن التلميذ أستاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

مارلين سلوم

يقولون إن الطالب صار هو صاحب الكلمة في المدارس الحديثة، وهو مصدر الاهتمام الأول. صحيح، وهو ما يجب أن يكون عليه حال التعليم، إذا أردنا أن نبني شخصية الطالب المستقلة، والسير على سكة القطار السريع نحو المستقبل الفائق التطور، حيث التكنولوجيا هي المتحكم في كل شيء. وأن نقول «شخصية مستقلة» فهذا لا يعني أن نطلق العنان للصغار ليكبروا بلا جذور، ولا يعني أن نربي الأجيال على نزع كل القيم والمبادئ والأخلاق والتحرر من التقاليد ليصيروا جديرين بالتطور، إنما المقصود أن ندرب عقولهم على استيعاب كل ما هو جديد والتكيف معه دون خلع عباءة الذات والأهل والمجتمع، ودون كسر حواجز الاحترام والقوانين والأصول.

في مدارس اليوم يقف الطالب حتى في الصفوف الابتدائية، يقرأ الدرس ويشرح ما يفهم منه، ثم يتناوب الطلاب على الشرح بينما يشرف المعلّم ويصحح ويضيف ويوجه، لا يلقّن. وفي الامتحانات الحديثة، تقاس نسب استيعاب الطالب وفهمه ومدى قدرته على التعامل مع مسائل أصعب من مستواه، وكلما تجاوز مرحلة بنجاح، دخل في تحد أصعب ومستوى أعلى من الأسئلة والمعلومات والتحليل.

على المقاعد الحديثة، يمارس كل طالب دور التلميذ والأستاذ في الوقت نفسه، ويكبر الاعتماد عليه أكثر فأكثر في تعليم نفسه بنفسه، في المدرسة كما في المنزل، لنصل إلى مرحلة «زوال» الدروس الخصوصية.

إنه تشكيل العقول وفق متطلبات العصر، وتدريبها على التفكير والتحليل والذهاب بكل فكرة إلى ما هو أبعد منها، للوصول إلى الابتكار، بعيداً عن الحفظ غيباً بلا فهم وتحليل واستيعاب. وهو ما تعمل عليه الإمارات ليتم تطبيقه في المدارس كافة، وقد اعتمد مجلس الوزراء 5 مليارات درهم لتطوير 800 مدرسة، مع استمرار خطة تطوير التعليم بهدف الوصول إلى تطبيق المواصفات القياسية العالمية.

كثيرةٌ هي الخطوات التي يتم تطبيقها فعلياً، ونلاحظ مراحل التطور السريعة في المدارس وفي المناهج، منها ما يتعثر ويحتاج إلى تعديل، ومنها ما يثمر بنجاح، مثل إشراك الطلاب في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي أقيمت في أبوظبي. والمفاجأة، تدريس مادة التصميم والتكنولوجيا لكل الطلاب بدءاً من العام المقبل، لتشمل أيضاً رياض الأطفال.

مهم جداً القفز إلى المستقبل بخطوات ثابتة وقوية، وفتح أبواب العلم والابتكار أمام صغارنا، إنما مهم أيضاً، أن نحرص على تعليمهم المهارات الأخرى منها اليدوية، والفنية، والتمسك بقيود الأصالة والثقافة والتراث، لأنها تقوي الإنسان ولا تكبله، ولأنها تقدم له مفاتيح المستقبل والوصول إلى تاريخ العالم ونهضته ومستقبله ولا تعرقل مسيرته.