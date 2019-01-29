8000 مواطن يبحثون عن عمل في أول أيام «توظيف 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

افتتح أمس الاثنين، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة، «توظيف أبوظبي 2019»، بحضور مسؤولين، ومشاركة 107 هيئات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة.

وتركّز الدورة الجديدة للمعرض - الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - على محورين: «التطوير المهني والتوظيف»، فيما تهدف فعالياته المتنوعة إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة، بالعمل على رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

سجل اليوم الأول للمعرض حضوراً لافتاً وصل إلى 8 آلاف شاب باحثين عن فرص عمل، للمنافسة على نيل الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية، من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية، والتعرّف إلى أفضل البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل عبر الجناح الأكاديمي المقام على هامش المعرض، فيما بلغ عدد طلبات التوظيف التي سجلت إلكترونياً خلال اليوم الأول، 25 ألفاً و 600، في حين بلغ متوسط التي قُدّمت للشركات وفقاً لممثلي منصات توظيفية، 2000، ليصل إجمالي عدد الطلبات في اليوم الأول إلى 27 ألفا.

وعقدت المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركة، مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات المواطنة في عدد من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات، في إطار توجّه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لرفع معدلات التوطين لديها.

وعرض جناح القوات المسلحة فرصاً وظيفية ل«الذكور فقط»، للعمل ضمن تشكيلاتها المختلفة، مع توفير مزايا وظيفية وتدريبية، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 34 عاماً. كما عرض برنامج الدبلوم المهني الذي تبلغ مدته عاما، يتدرب الطالب فيه بشكل علمي وتأهيلي وتقني، وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دوليا.

وقال مسؤول بالجناح: نستعد لاستقبال كل الأعداد، بشرط استيفاء شروط الالتحاق، حيث تبدأ بعد استقطاب المرشحين، برامج التنسيب إلى معاهد التدريب (أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وأبوظبي بوليتك) بعد ذلك يلتحق الطالب مباشرة ببرنامج الدبلوم، بغض النظر عن مستوى اللغة الانجليزية، وتكون الدراسة داخل الدولة وخارجها.

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بعدد من الفرص الوظيفية في إطار الحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة، للعمل في مختلف التخصصات لديها، تجسيداً لاستراتيجيتها في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وأشار المسؤولون بالجناح إلى وجود تركيز على تمكين النساء من العمل الشرطي، والاهتمام بتمكين أصحاب الهمم.

وحضرت دائرة الطاقة، داخل المعرض، عبر منصة رئيسية تضم مجموعة الشركات العاملة في قطاع الطاقة التي تقع تحت مظلة دائرة الطاقة في أبوظبي.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة «نحرص في دائرة الطاقة على توفير كل الفرص، وإزالة كافة التحديات التي تعزز إشراك الكفاءات والطاقات البشرية، والإسهام في التنمية المستدامة».

وعرضت دائرة الثقافة والسياحة، عدداً من الفرص الوظيفية أمام المواطنين في قطاع الضيافة الذي شهد تطوراً ملحوظاً في أبوظبي، خلال السنوات الماضية، إذ خصصت 10 منصات لشركات خاصة في الفندقة، وعقدت مقابلات فورية مع المواطنين، لحثهم على الالتحاق بالعمل في قطاع الضيافة بمميزات كبيرة.

وعرضت شركة الجرافات البحرية الوطنية عدداً من الوظائف الإدارية والفنية، واشترطت للحصول عليها إما الحصول على مؤهل عالٍ أو 3 سنوات خبرة للحاصلين على الثانوية العامة.

وحظي الجناح الأكاديمي الذي يقام على هامش المعرض، باهتمام واسع من رواد اليوم الأول، إذ عرض ممثلو الجامعات المشاركة أهم البرامج والمنح الدراسية المتوافرة.

واستعرضت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أهم برامج الدراسات العليا والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، فيما سعت جامعة زايد لاستقطاب الكفاءات الوطنية.

وشهدت خدمة تقييم وتحسين السير الذاتية التي تقدمها شركتا «بيت دوت كوم» و«أوليف»، لزوار المعرض، إقبالاً لافتاً من الشباب.

وأقيم على هامش اليوم الافتتاحي للمعرض 7 ورش، تناولت الأولى خطط مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، في التوظيف والتوطين، وخصصت شركة «دو»، الورشة الثانية للحديث عن «المرأة في مجال الاتصالات»، كما قدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عرضاً تعريفياً عن نشاط المؤسسة والفرص الوظيفية المتاحة. ومحاضرة لجامعة نيويورك أبوظبي، عن «بحوث الأمن السيبراني»، وكليات التقنية العليا، ورشة «سند - الطريق إلى الأمام نحو بناء المهن»، ورشتي البناء والتغيير الوظيفي.

وأكدت رنا مجدي، مسؤولة المعرض، أهمية المعرض في توفير رؤية واضحة لفرص العمل المتاحة لأبناء الوطن في مختلف القطاعات، خاصة أنه يوفر عدداً كبيراً من الوظائف.

وتوفر الشركة القابضة العامة «صناعات»، عبر جناحها 172 فرصة عمل فورية، حيث قابلت الموظفين المؤهلين وتوفر فرصة الالتحاق بواحدة من شركاتها، التي تضم حديد الإمارات والفوعة وأركان وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية ودوكاب وشركة الغربية للأنابيب.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي: وظفت «صناعات» 116 إماراتياً بنجاح عام 2018، كما حافظت على 1367 إماراتيا في الفترة نفسها، وبحلول عام 2020، تهدف إلى توظيف 396 إماراتيا، لتصل نسبة التوطين إلى 23% في القوى العاملة لديها.

وقال سلطان البستكي، مدير التوظيف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الشركة تستقبل سنويا 100 خريج مواطن لدمجهم في الوظائف مشيرا إلى أن نسبة التوطين بلغت عام 2018 38.5 % وتطمح إلى رفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2020، حيث تعد الأعلى في تاريخ الشركة.

وأضاف أنه وظف 125 مواطنا في مختلف التخصصات والمستويات في الشركة و 160 طالبا في برنامج المنحة الدراسية، وحاليا يكملون دراستهم في مختلف الجامعات والكليات في الدولة، ويعينون في الشركة عبر برنامج الخريج المتدرب بعد التخرج.

وشاركت «اتصالات» عبر جناحها في توفير فرص وظيفية للخريجين المواطنين في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات، كما عقدت مقابلات فورية بغرض توظيف أوائل الخريجين في التخصصات المطلوبة بهدف استقطاب أفضل الكوادر من مواطني الدولة.

وقال أحمد خلفان الدوبي، نائب رئيس إدارة الكفاءات - الموارد البشرية توفر الشركة، خلال المعرض 100 شاغر وظيفي في مختلف التخصصات، حيث إن نسبة التوطين بلغت 48% في نهاية 2018.

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي (الراعي البلاتيني للمعرض)، عدداً من الفرص الوظيفية وبرامج التدريب وتطوير مهارات القيادة، التي تتيح للكوادر الإماراتية مواصلة النمو وإحراز التقدم ضمن مسيرتهم المهنية، تماشياً مع التزامات المصرف بتوظيف المواهب الإماراتية.

كما طرحت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عددا من الوظائف الشاغرة في مختلف المستويات الإدارية، وضمن جميع الأقسام.

وعرض المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث يسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الذين يرغبون في بناء مستقبل مهني مشرق وناجح في القطاع المصرفي.

وقالت سعاد الشمري، رئيس إدارة الموارد البشرية، إن المصرف حقق 301 نقطة من أصل 183، في مؤشر التوطين حدّدها المصرف المركزي، وهو ما يعد أكثر من نسبة النقاط المرجوة للتوطين مضيفة أن أكثر نسب التوطين في المناصب العليا.

وقال خالد السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إن المستشفى يطرح 50 شاغراً وظيفياً، في التخصصات الطبية والإدارية، و20 منحة دراسية للطلبة المواطنين في تخصصات التمريض والصيدلة، والعلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في المستشفى بلغت 19.2% ويعمل على رفعها إلى 21% بحلول عام 2021.

روبوت للإرشاد في «دو»

وفرت «دو»، روبوتاً ذكياً اسمه «أمل» أول روبوت في الشركة لإرشاد الباحثين عن العمل في التخصصات الشاغرة ومدى توافقها مع مؤهلاتهم وفقا للتواصل المرئي بينه وبينهم.

وقالت الدكتورة علياء السركال، مديرة إدارة أول لتنمية رأس المال البشري ل«الخليج» إن نسبة التوطين في الشركة تبلغ حالياً 34% مع وجود خطط لزيادتها إلى 35.5% خلال العام الجاري، ورفعها إلى 38٪ بحلول عام 2021.

وأضافت أن 66% من الموظفين الإماراتيين لدينا يشغلون مناصب قيادية عبر كافة الأقسام مؤكدة مكانة المرأة في الشركة، حيث تستحوذ حالياً على 67% من القوى العاملة الإماراتية.

الرقابة على المعارض

طالب مواطنون باحثون عن عمل في معرض توظيف 2019، بإعداد تشريعات موحدة تُلزم مؤسسات القطاعين العام والخاص بالدولة، برفع نسب التوطين لديها، ووضع برامج ومحفزات لاستقطاب المواطنين.

وأكدت عليا الزعابي، أن أغلبية الجهات المشاركة لا تحدد حتى التخصصات المطلوبة، وتشير إلى أنها تقبل كل التخصصات الإدارية والفنية، لافتة إلى أنها تسمع هذا الحديث في كل معارض التوظيف التي قدمت بها سابقاً ولم يحدث أي تواصل معها للتوظيف أو تحديد مقابلة عقب انتهاء هذه المعارض.

وأشار إبراهيم الكتبي، إلى أنه على رأس عمله، ولكنه حضر للمعرض، للتعرف إلى الوظائف المتاحة، لتحصيل وظائف بمميزات أفضل، أو توافر سلم وظيفي يسمح بالترقي.

وقال محمد الهاملي إن وجود آلية لمتابعة مصير طلبات التوظيف التي تقدمها معارض التوظيف أمر ضروري.

80 مواطناً في المصرف المركزي

أشارت حصة محمد علي، مديرة استقطاب المواهب بمصرف الإمارات المركزي، إلى أنهم يستهدفون توظيف 80 مواطناً هذا العام لزيادة نسبة التوطين بالمصرف من 61% إلى 64%، وفضلا عن الفرص الوظيفية المتاحة، يوفر المصرف برنامج «قادة المستقبل» المصمم للمواهب المواطنة، لتدريبهم على القيادة والإدارة.