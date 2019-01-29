الزمالك يواجه المقاصة الليلة لاستعادة الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع



يلتقي الزمالك نظيره مصر المقاصة، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، سعيًا لمواصلة الانتصارات في المسابقة للاستمرار في تصدر جدول الدوري وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر المقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

التقى الزمالك ومصر المقاصة في 11 مباراة طوال تاريخهما بالدوري، حقق الفريق الفيومي الفوز في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها في مباراة الدور الأول التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالها الأبيض أي انتصار على الفريق الفيومي، فيما تعادلا في مباراة واحدة.

يتسلح السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، بالعناصر المميزة في الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، لذا حرص المدير الفني للأبيض، على الحديث مع لاعبيه لغلق ملف هذه المباراة والتركيز في حصد الثلاث نقاط أمام المقاصة لإسعاد الجماهير ومواصلة المشوار في الدوري.

يستعيد الزمالك جهود يوسف إبراهيم «أوباما» حيث سيعود للتشكيل الأساسي للفريق الأبيض أمام المقاصة، بعد غيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف وستكون عودته على حساب

محمد إبراهيم فيما يفقد الزمالك عبد الله جمعة، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، لذا من المقرر أن يدفع جروس ببهاء مجدي، في مركز الظهير الأيسر أمام المقاصة، كما يواصل مصطفى فتحي، صانع ألعاب الأبيض، الغياب عن الأبيض أمام الفريق الفيومي للإصابة.

من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس بتشكيل مكون من: عماد السيد في حراسة المرمى، حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا في خط الوسط، عمر السعيد في خط الهجوم.

في المقابل، يسعى مصر للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف لتجاوز هزيمته الأخيرة من الأهلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري، وذلك لضمان البقاء في المربع الذهبي، ويتسلح المقاصة بعودة جون أنطوي مهاجم الفريق لقيادة خط هجوم الفريق الفيومي أمام الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية التي غاب على أثرها في مباراة الأهلي الأخيرة.