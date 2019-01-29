شكرا لقرائتكم خبر عن «متحف نوبل» يقرأ سيرة الأدب بدءاً من 3 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسسة عن تنظيم النسخة الخامسة من «متحف نوبل»، تحت شعار: «جائزة نوبل في الأدب.. عوالم مشتركة»، بالشراكة مع مؤسسة نوبل العالمية. ويقام المتحف في منطقة «لامير» بدبي، خلال الفترة ما بين 3 فبراير و2 مارس المقبلين.

ويسلط «متحف نوبل 2019» الضوء على أحد أهم مجالات جائزة نوبل، وهو الأدب، ويستعرض مسيرة أهم حائزي الجائزة في هذا المجال، وأبرز إنجازاتهم وأعمالهم التي أثرت في حياة البشر في كل مكان. كما يركز المتحف من خلال أقسامه المتعددة على مختلف فنون الأدب الأخرى، بما فيها الشعر والمسرح، وما حققته ضمن جائزة نوبل على مر السنوات.

ويتناول المتحف في أقسامه مسيرة الروائي المصري، نجيب محفوظ؛ أول عربي حاز جائزة نوبل في الأدب، ويستعرض أهم أعماله الأدبية التي شكلت إضافة مهمة للأدب العربي، وتحوّلت كثير منها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية لقيت انتشاراً وشهرة واسعة.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن «متحف نوبل» في عامه الخامس يواصل تعزيز الدور المعرفي الرائد لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عبر تقديم جرعة معرفية مكثفة، تبرز أهم إبداعات التاريخ الإنساني في مختلف مجالات الأدب، بشكل يسهم في إنتاج ونشر المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، وبالتالي المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة لمجتمعاتنا.

وأضاف: «نواكب من خلال المتحف أهداف استراتيجية الإمارات، في ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع ضمن مجتمعات المعرفة وبين فئات المجتمع كافة، وتحديداً فئات الطلاب والشباب، لبناء قدراتهم ودفعهم نحو المسار الصحيح ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، وقادرين على تلبية متطلبات المستقبل».

وأشار إلى أن تنظيم «متحف نوبل» في دبي على مدار السنوات الماضية، يؤكد حجم ثقة مؤسسة نوبل العالمية في قدرات الإمارة والمؤسسة، على استضافة وتنظيم حدث عالمي مرموق مثل «متحف نوبل»، ووضع أجندة فعاليات مهمة من خلاله تستقطب اهتمام الجمهور، وتواكب شغف المهتمين بمجالات المعرفة.

وقال الدكتور أولوف أملين، مدير متحف نوبل في السويد: «نسعى في متحف نوبل للوصول إلى جمهور الشباب من جميع أنحاء العالم، وإلهام الناس للمشاركة في مجالات الجائزة المختلفة والفوز بها، انطلاقاً من الهدف الأساسي للجائزة التي أطلقها ألفرد نوبل، وهو تكريم المبدعين ممن حققوا إنجازات رائعة لصالح البشرية.

ويشكّل حائزو جائزة نوبل مثل نجيب محفوظ، وآخرين، نماذج مميزة وملهمة لنا جميعاً، من خلال كتاباتهم وإبداعاتهم». وأضاف: «نتشرف بإطلاق النسخة الخامسة من متحف نوبل في إمارة دبي، حيث أعددنا رحلة متميزة من الحدث إلى عالم الأدب والكتب والأعمال الأدبية العريقة».

ويتضمن «متحف نوبل 2019»، ثمانية أقسام تفاعلية مختلفة تركز على موضوعات محددة، فمن خلال قسم «السلام» يتعرّف الزوار إلى أهم الأعمال الأدبية التي حازت جائزة نوبل في موضوعات السلم والحرب. فيما يتناول قسم «ظروف البشر»، أبرز الأعمال التي تناقش ظروف البشر والمعاني الإنسانية السامية. وفي قسم «القصص الخيالية» يتمكن زوار «متحف نوبل 2019»، من الاطلاع على أقدم القصص الخيالية التي ألفها أشهر المؤلفين الحائزين جائزة نوبل، في الوقت الذي يقدّم فيه قسم «الحياة» نظرة معمقة لبعض المؤلفات الفائزة بجائزة نوبل، والتي ناقشت موضوعات وتجارب مستوحاة من حياة البشر.

وتزامناً مع عام التسامح، يقدّم المتحف قسم «التسامح» ضمن أقسامه المختلفة، والذي يعرض إبداعات الفائزين بجائزة نوبل ممن استلهموا موضوعات كتبهم من قيم التسامح. ويعرض قسم «العائلة» روايات نسجت أفكارها من مفهوم العائلة، حيث سيتمكن الزوار من التعرّف إلى كُتّاب هذه الروايات وقراءة مقتطفات منها.

وأفرد المتحف جزءاً من أقسامه لموضوع الحب الذي يعد من أقدم الموضوعات التي تناولها الأدب بمختلف فنونه، في الوقت الذي يسلط فيه قسم «المدينة» الضوء على إبداعات الروائي المصري نجيب محفوظ، وعدد من حائزي جائزة نوبل في الأدب، ممن ألّفوا روايات وكتباً كانت المدينة محورها الأساسي.

فعاليات مصاحبة

يشهد المتحف تنظيم سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تتضمّن أربع ورش عمل متخصصة تقام في المتحف بشكل أسبوعي، ويقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مؤسَّسة نوبل. إلى جانب سلسلة من الأمسيات لنخبة من الشعراء من جميع أنحاء العالم، يتم تنظيمها في مواقع مختلفة بإمارة دبي. كذلك يتمكن الأفراد من جميع أنحاء العالم من أخذ جولة افتراضية على متحف نوبل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة.