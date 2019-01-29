متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تدشين أول خط دولي للحافلات بين دبي ومسقط، خلال حفل توقيع اتفاقية النقل الجماعي للركاب بين الهيئة ومواصلات عُمان؛ في رحلة تستغرق 6 ساعات، عبر ثلاث محطات بدبي واثنتين في عمان.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، إن اختيار مسقط لأول خط بري، جاء لتعزيز النقل البري وتسهيل تنقل الركاب بين البلدين الشقيقين ودعم الحركة السياحية بين البلدين.

وأوضح أن الرحلة التي تستغرق 6 ساعات، وتنطلق من دبي، وفرت الهيئة لها ثلاث محطات، الأولى الراشدية، والثانية في مبنى الركاب رقم (2) بمطار دبي، ومحطة أبو هيل بمنطقة ديرة. كما تتوقف الحافلات في رحلة العودة بمحطتين داخل سلطنة عمان.

وأضاف أن الحافلات المستخدمة من أفضل الحافلات التي تتوافر بها كل وسائل الأمن والسلامة والراحة والترفيه؛ حيث يتمتع الركاب بتجربة فريدة عبر استخدام الانترنت طوال الرحلة، داخل الإمارات أو سلطنة عمان، وكلفة الرحلة للشخص الواحد ذهاباً 55 درهماً، كما يتوافر خيار حجز التذكرة ذهاباً وإياباً ب 90 درهما. وذكر أن خدمة حجز التذاكر متوافرة حالياً بالطرق التقليدية، ويمكن استخدام بطاقة نول في الحجز، كما أن خدمة الحجز ستكون إلكترونياً في المرحلة المقبلة.

وعبر أحمد بن علي البلوشي، الرئيس التنفيذي لمواصلات عمان، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً الحرص على توفير كل سبل الراحة بالحافلات في هذا الخط الحيوي، والتطلع إلى مشروع تكاملي بين مواصلات عمان والهيئة.