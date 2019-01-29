اعتماد التشكيل الجديد لمجلس أمناء كليات التقنية لـ 4 سنوات

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بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (23/‏1و) لسنة 2019، أعيد تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا لمدة أربع سنوات برئاسة ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا.

ويضم المجلس في عضويته كل من الدكتور محمد عبد اللطيف الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة بن بطي بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، ومالك سلطان آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لأدنوك البرية، وطارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وخالد عمر البريكي الرئيس التنفيذي لشركة جال. وفيما يلي نبذة عن الأعضاء الجدد لمجلس الأمناء:

** الدكتور محمد عبد اللطيف الشحي: يشغل الدكتور الشحي منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، ومدير عام برنامج الشيخ سعود للبحوث والسياسات العامة، ومدير عام مكتب رأس الخيمة للتنافسية، ويحمل الدكتور الشحي شهادتي الدكتوراه في إدارة الأعمال وماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.

* الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور: يشغل منصب مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في عدة جهات منها شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» وجامعة دبي، ويحمل درجة الدكتوراه في الجيولوجيا والهندسة الجيولوجية من جامعة كلورادو للمناجم الأمريكية.

** الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: تعمل حالياً بمنصب المدير العام لمكتب دبي الذكية، حيث تشرف على عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية، وتحمل درجة الدكتوراه في الإدارة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب ماجستير الفلسفة في السياسة والبحوث في الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من كلية مانشستر للأعمال.

** مالك سلطان آل مالك: يشغل وظيفة رئيس تنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال، وقبل ذلك وظيفة العضو المنتدب لمدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للاستعانة بمصادر خارجية.

** ياسر سعيد المزروعي: يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لأدنوك البرية، وشغل عدة مناصب سابقاً، وحاصل على الماجستير في هندسة البترول من إمبريال كوليدج (الكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب) في بريطانيا.

** طارق عبدالرحيم الحوسني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، والذي انضم إليه العام 2017 قادماً من الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ونال شهادة الماجستير في الإلكترونيات والاتصال من جامعة بيار ماري وكوري في فرنسا.

** خالد عمر البريكي: يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة جال لخدمات الملاحة الجوية، ويحمل درجة ماجستير العلوم في الأنظمة الهندسية من جامعة ساوثرن ميثوديست بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.