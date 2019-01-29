ارتفاع تذكرة آخر مباراة لليفربول إلى 6000 إسترليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

ارتفع سعر تذكرة آخر مباراة لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأخيرة أمام وولفرهامبتون في معقل الحمر الأنفيلد في الثاني من مايو/‏ أيار المقبل إلى 6 آلاف استرليني في السوق السوداء والتي يحلم النادي أن تكون مباراة الفوز بأول لقب منذ 29 عاما، ويتراوح سعر التذكرة للكبار في الأنفيلد بين 37 إلى 59 إسترلينياً لكن فارق ال 4 نقاط بين كتيبة كلوب بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي دفع المشجعين للتفاؤل.

لم تقتصر حمى ليفربول على إنجلترا بل عرض موقع في مدريد بيع 212 تذكرة للمباراة أرخصها بسعر ألف إسترليني بينما سجل سعر المقاعد القريبة من أرضية الملعب سعر 1140 إسترلينياً أما تذكرة الصف الأول فوصل سعرها إلى 5950 إسترلينياً، ورجح المراقبون مزيداً من ارتفاع التذاكر تماشيا مع شعبية النادي عالميا مع العلم أن إدارة ليفربول لا تستطيع السيطرة على المواقع التي تعيد بيع التذاكر.

من جهته، طالب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيف الدوري لاعبيه بعدم التهاون وذلك بعد تحديد الأربعاء 6 فبراير/‏ شباط لمباراته أمام مضيفه ايفرتون التي ستكون بين مواجهتين كبيرتين على استاد الاتحاد أمام أرسنال وتشيلسي، وكان من المقرر أن يسافر جوارديولا بلاعبيه لملعب جوديسون بارك نهاية الشهر المقبل لكن مشاركة سيتي في نهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي في 24 فبراير أوجبت تقديم مواجهة ايفرتون إلى 6 فبراير.

ويخشى بطل الموسم الماضي أن يجد صعوبة في التكيف مع لعب 3 مباريات قوية في الدوري في بحر 8 أيام لكن جوارديولا قال: «لا أستطيع إراحة اللاعبين لأن جدولي مزدحم، أحيانا أقول للاعبين إنكم تملكون أفضلية لأنكم تلعبون في أكثر من بطولة، عندما يكون عمرهم 35 سيحصلون على الكثير من الإجازات، استمتعوا باللعب وانتهزوا الفرصة وفكروا بالفوز في المباراة المقبلة سواء كانت في الدوري أو الكأس أو ودية، ننافس في 4 بطولات ولدينا مباراة كل 3 أيام لذا لا مجال للراحة لا ذهنيا ولا بدنيا. عندما يلعب أحدهم 20 دقيقة أو 5 دقائق أريد أن تكون أفضل 20 دقيقة أو افضل 5 دقائق لأننا نريد الذهاب بعيدا في البطولات وربما في هذه ال 5 دقائق يحدث الفارق، من المهم جدا في يناير أن نكون مع الكبار، من هي أكبر الفرق في ال 10 سنوات الماضية؟ يوفنتوس، بايرن ميونيخ، برشلونة، لماذا؟ لأنها تفوز بلقب الدوري كل موسم وتفوز بالكأس كل موسم وتفوز لأنها الأفضل لذا سننافس على الدوري حتى النهاية وسنلعب نهائي كأس كاراباو ونستعد بشكل جيد لمواجهة شالكه، يجب أن نرعب برشلونة وبايرن ميونيخ واليوفنتوس كي نكون من نخبة الكرة الأوروبية، أفضل فريق يجب أن يرعب هذه الفرق الثلاثة وليس الفرق الأخرى».

ووجه جوارديولا كلامه للاعبيه وقال: «أرفع قبعتي تحية لكم».

تصريحات جوارديولا أثلجت قلوب مشجعي سيتي لكن تصريحات الأرجنتيني بوكتينيو مدرب توتنهام سببت الإحباط إذ قال إن حجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أهم من حصد لقب وذلك بعد خروجه من مسابقة كأس الاتحاد على يد كريستال بالاس 2- صفر الذي جاء بعد خروجه من كأس كاراباو على يد تشيلسي، وقال بوكتينيو: «الشيء الأهم هو أن نكون بين ال4 الكبار ونلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، بالطبع أنا محبط من الخروج من مسابقتين لكنني أحاول تحديد أهداف واقعية هي تقليص الفجوة مع ليفربول وسيتي والفوز على دورتموند متصدر البوندسليجا لضمان التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال، الفوز بلقب صعب جدا على الدوام للفريق».

وعلى صعيد تشيلسي المنتشي بالفوز 3- صفر على وينزداي شيفيلد في مسابقة كأس الاتحاد في أول مباراة للنجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، شهدت المباراة رفض هيجواين تنفيذ ركلة جزاء افتتح بها البرازيلي ويليان أهداف الفريق اللندني. وشوهد ويليان الذي سجل هدفين في المباراة وهو يقدم الكرة لزميله الجديد لتنفيذ الركلة لكن نجم اليوفنتوس وريال مدريد السابق رفض الهدية فيما علق مشجع: «هذا ليس وقت الخجل يا هيجواين!»، وعلل مراقبون تلكؤ المهاجم الأرجنتيني في أول مباراة بقميص البلوز بكونها أول مباراة في الملاعب الإنجليزية وتحت أنظار والدته نانسي ولا يريد التسجيل من هدية بل يفضل أن يكون أول أهدافه بجهد شخصي منه.

وكشف هيجواين عن انه كان سيعتزل كرة القدم في 2016 بسبب مرض والدته الخطير وقال: «كنت ألعب في بطولة كوبا أمريكا ولدي حدس بوجود شيء خطر في العائلة. شعرت بالذنب لأنني لم أكن أعرف أن مرضها خطر، لم يكن يهمني أي شيء سواها لكنها قالت لي إن علي تحقيق أمنيتها بمواصلة اللعب».

من جهته، أكد جيانفرانكو زولا مساعد المدرب ساري نفاذ محاولات النادي لإقناع كالوم هدسون أودوي (18 عاما) بالبقاء بعد عرض بايرن ميونيخ شراءه مقابل 40 مليون إسترليني، وقال زولا عن الجناح الذي لعب غالبا آخر مبارياته مع «البلوز» وسجل له الهدف الثاني: «يريد الرحيل لأن المنافسة كبيرة هنا، نفدت كل محاولاتنا لإقناعه بالبقاء. هل يوجد ناد أوروبي يشرك لاعبا بسن ال 18 كما نفعل مع أودوي؟ في النهاية القرار ليس عائدا لي».

وأهدى أودوي قميصه لمشجع قبل أن يصفق للمدرجات في مشهد يوحي بالوداع فيما دعم رود جوليت قرار اللاعب وقال: «لو كان ابني لقلت له اذهب لألمانيا، يتطور اللاعب الشاب بكثرة المشاركة وليس بالدكة أو اللعب في فريق دون ال 23 عاما». وشهدت المباراة إلقاء مشجعي وينزداي زوج نظارات مسبح ونقود بعد تسجيل ويليان الهدف الأول وجذب الأنظار مشجع لتشيلسي اشعل الصف الأول بالهتافات بدون قميص في عز موجة البرد التي تجتاح إنجلترا حاليا ووصلت درجة الحرارة دون الصفر.