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القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" أن 6 قتلى سقطوا وأصيب 36 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، لحظة اكتظاظه بالزبائن.
وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني.
وأشار إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.
© AFP 2018 / Mohammed Huwais
يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... ارتفاع عدد ضحايا تفجير المخا إلى 42 قتيلا وجريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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