شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف عن مفاجأة بشأن عدد الوحدات السكنية الشاغرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الإسكان؛ ماجد الحقيل: إن الوزارة لديها الآن 6 ملايين و900 ألف وحدة سكنية بالمملكة، منها نحو مليون وحدة شاغرة، بينما تستفيد الأسر السعودية من 3 ملايين و600 ألف وحدة، وتستفيد الأسر غير السعودية من مليوني وحدة.

وأوضح الحقيل، خلال استضافته مع برنامج “في الصورة” على روتانا خليجية، أن الوحدات السكنية ترتكز في مدن “الرياض وجدة ومكة والمدينة وحاضرة الدمام”.

وأشار إلى أن تنظيمات وسياسات الإسكان المختلفة في فترة سابقة، أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة.

وتابع: “نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام المقبل لنصل إلى رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020”.

وأوضح أن هذه الوحدات عبارة عن خليط بين الجاهز المتوفر الآن سواء كان شاغراً أو تم بيعه، أو منزلاً تم تأجيره، أو بناء وحدة جديدة أو الشراء من المشاريع المتنوعة.