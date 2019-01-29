شكرا لقرائتكم خبر عن شبهة جنائية وراء احتراق مركبة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أخمدت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، حريقاً اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة، وتولت الجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث.

وقدم صاحب المركبة بلاغاً لدى مركز قسم التنعيم بشأن حريق مركبته، مؤكداً أن الحادث جنائي، خاصة أنه بادر قبل الحادث بتقديم شكوى لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه؛ مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة.