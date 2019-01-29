خمسة أطعمة تدمر الكلى

تقوم الكلى لدينا بوظيفة ذات أهمية حيوية وهي إزالة السموم من الجسم. وفقا للمعهد الوطني للصحة ، فإن الكلى في المتوسط تقوم بتصفية 200 ليتر من الدم في اليوم وتنتج حوالي 2 ليترات من النفايات. في هذه العملية ، يتم إعادة المغذيات الهامة التي نحتاجها للحفاظ على وظيفة جميع العمليات الجسدية إلى مجرى الدم. تعمل الكلى على مدار الساعة للحفاظ على صحتنا ، وحتى تلعب دورًا في ضغط الدم.

تؤثر جودة نظامنا الغذائي كثيراً على مدى صعوبة عمل الكلى لتحقيق هذا الهدف. بعض الأطعمة تضع المزيد من الضغط على هذه الأعضاء التي ـاخذ شكل الحبوب ، ويجب تناولها باعتدال لتجنب الإصابة بأمراض الكلى. لحسن الحظ ، لم يفت الأوان بعد لتحسين صحة الكليتين ، حتى لو كان لديك بالفعل اضطراب في الكلى. (بالطبع ، في هذه المرحلة ، سيحتاج طبيبك للمشاركة).

هنا 8 الأطعمة تسبب ضغوط هائلة على الكلى. البعض منهم لديهم قيمة صحية يجب أن يتم تناولها باعتدال ، في حين يجب تجنب الآخرين تمامًا.

1. اللحوم الحمراء

القيمة في اللحم الأحمر هو محتواه من البروتين. تحتاج أجسامنا إلى البروتين لينمو ويبني العضلات ، لكنها تشكل عبء على الكليتين . اللحوم الحمراء هي أيضا عالية جدا في الدهون المشبعة.

كما يحتوي اللحم الأحمر على كمية كبيرة من شيء يسمى البيورين ، والذي يحفز إنتاج حمض اليوريك. عادة ما تقوم الكلى بمعالجة حمض اليوريك ، ولكن عندما تحصل على الكثير من البيورين ، تميل لتكوين الحصوات

.2. الكحول

الكحول هو في الأساس مادة سامة يجب على الكلى أن تتخلص منها. إن الشرب المعتدل لا يجعل هذه الوظيفة صعبة للغاية ، إلا أن الإفراط في شرب الكحول يؤدي إلى ضغط حقيقي عليهم. الكثير من الكحول يغير بالفعل من وظيفة الكليتين ، مثلما يغير وظيفة الدماغ ، ويجعلهم غير قادرين على تصفية الدم بشكل فعال.

3. ملح الطعام

الصوديوم هو في الواقع مكون مهم يساعد أجسامنا على الحفاظ على توازن السوائل المناسب. يعمل الصوديوم ، بالتزامن مع البوتاسيوم ، على ترطيب الدم بما فيه الكفاية ليتم ترشيحه من خلال الكلى بكفاءة. ومع ذلك ، عندما يكون لديك الكثير من الملح في النظام الغذائي الخاص بك ، تضطر الكلى إلى حفظ المزيد من المياه لتخفيفها. وهذا في نهاية المطاف يرفع ضغط الدم ويمكنه حتى تدمير الهياكل المجهرية داخل الكليتين التي تقوم بعمل الترشيح الفعلي - وتسمى هذه النيفرون.

4. الكافيين

الكثير منا يحتاج إلى جرعة يومية من الكافيين ليبدأ في الصباح ، بالإضافة إلى جرعة مسائية عندما نضطر للعمل في وقت متأخر. ولكن لأن الكافيين هو منبه ، فإنه يسرع تدفق الدم ويمكن أن يزيد من ضغط الدم. وهو أيضا مدر للبول ، مما يعني أنه يؤثر على قدرة الكلى على امتصاص الماء ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

5. المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

ان لها طعم جيد وتقدم كم هائل من الطاقة السكرية ، ولكن هذه المشروبات لها مشاكل كبيرة للغاية. لا توجد قيمة صحية لاستبدال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ، لذلك فإن التخلص منها من نظامك الغذائي هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الضغط على الكليتين على الفور وتحسين صحتك العامة.