شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الجزائرية: 139 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية بينهم 13 رئيس حزب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الأحد، أنها تلقت 139 طلب للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل القادم.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان اليوم - أنه حتى مساء اليوم تم استقبال 139 طلب رغبة في الترشح منها 13 طلبا لرؤساء أحزاب سياسية و126 طلبا لمرشحين مستقلين، مشيرة إلى أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع التوقيعات تطبيقًا للأحكام القانونية، مؤكدة أن عملية الترشح تسير في ظروف جيدة.
كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت يوم 18 يناير الجاري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم.
ومن بين رؤساء الأحزاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب "عهد 54"، بالإضافة إلى عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم".
ومن بين مسؤولي الأحزاب الذين أبدوا نيتهم في الترشح علي زغدود رئيس حزب "التجمع الجزائري" وعدول محفوظ عن حزب "النصر الوطني" وأحمد قوراية عن حزب "جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة" وفتحي غراس عن "الحركة الديمقراطية الاشتراكية" وعمار بوعشة عن "حركة الانفتاح" ومحمد هادف عن "الحركة الوطنية للأمل" وسليم خالفة عن حزب "الشباب الديمقراطي" وبن قرينة عبد القادر عن "حركة البناء الوطني" وبلهادي عيسى عن "جبهة الحكم الراشد".
يذكر أن المجلس الدستوري أعلن في وقت سابق أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 3 مارس القادم.
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