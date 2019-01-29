شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن طرد بعثة الأمم المتحدة من الضفة الغربية بزعم مهاجمة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين طرد بعثة المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة من مدينة الخليل بالضفة الغربية ، قائلا :قررت عدم تمديد انتداب بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن نتنياهو قوله إنه لن يسمح باستمرار تواجد هذه البعثة، التي قال إنها تعمل ضد إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حذرت قبل أسبوع من هذه الخطوة وقالت إن وقف عمل هذه القوة الدولية يعد محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وتراقب هذه البعثة المدنية لانتهاكات الإسرائيلية في الخليل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.

وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية البعثة أكثر من مرة، واتهمتها بتقديم روايات أحادية الجانب حول الأوضاع في الخليل.