- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال لقائه بقادة الأحزاب السياسية، في جنوب كردفان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأوضح البشير، أن الدولة فقدت أكثر من 90 في المئة من ميزانيتها بعد انفصال الجنوب، مما أثر في الميزان التجاري، مضيفا "هناك جهود كبيرة لتخطي الأزمة الاقتصادية".
وشدد عمر البشير على أن أولوية الدولة تحقيق السلام في البلاد، وأشاد بصمود وصبر مواطني كادقلي في وجه الحرب، الحرب بالولاية، التي استهدفت ضرب النسيج الاجتماعي الذي ظل مترابطا ومتعايشا لفترات طويلة.
وأضاف "مجتمع جنوب كردفان نموذج في التعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية".
ووجه الرئيس السوداني القوات المسلحة وحكومة الولاية والأجهزة الأمنية بضرورة توفير احتياجات المواطنين والتعامل الحسن مع العائدين من مناطق التمرد.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع الاحتجاجات... البشير يكشف سرا ويوجه رسالة للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.