اليمن... 26 قتيلا وجريحا بينهم إعلاميان في انفجار بمدينة المخا

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية انفجرت قرب مقهى شعبي في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم الإعلامي زياد الشرعبي منتج قناة أبوظبي وإصابة 20 آخرين بينهم الإعلامي فيصل الذبحاني.
© REUTERS / Anees Mahyoub
يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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