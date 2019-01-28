رئيس موريتانيا يدعم ترشيح وزير الدفاع لرئاسيات 2019‎

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أبلغ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عددا من السياسيين دعمه ترشيح وزير الدفاع في الحكومة الحالية محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر، حسب مصدر سياسي.

وقال المصدر بالأغلبية الحاكمة، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن "الرئيس ولد عبد العزيز استقبل عددا من السياسيين الموريتانيين في القصر الرئاسي بنواكشوط، وأبلغهم دعمه ترشيح وزير الدفاع ولد الغزواني".



وفي حال تأكد دعم ولد عبد العزيز لترشح وزير الدفاع ولد الغزواني فمن المرجح أن يكون الأخير هو مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.



ويترقب الشارع الموريتاني منذ أشهر إعلان المرشح المقرر أن يدعمه الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه سيكون المرشح الأوفر حظا بالفوز.



وفي 15 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الموريتاني عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.



وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز منتصف عام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي والتي تنتهي قبل يوليو/تموز المقبل.

وكان الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات ستجري في وقتها القانوني.