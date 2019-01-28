مقتل عنصر في "السوري الحر" باعتداء لإرهابيي "ي ب ك" بعفرين

عفرين/ الخليج 365
قُتل مقاتل من الجيش السوري الحر، الإثنين، جراء اعتداء لإرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في قرية كيمار بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهدف من منطقة تل رفعت، بصاروخ موجه حراريا قرية كيمار التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش السوري الحر.
وأكدت المصادر أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن مقتل عنصر في الجيش السوري الحر.
وباتت تل رفعت مركزا للمنظمة الارهابية شمالي سوريا بعد طردها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".
ويسيطر "ي ب ك" منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة تل رفعت ويتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر، بشتى أنواع الأسلحة.
وبعد 64 يومًا من انطلاق عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني 2018، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.
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