شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وغبار وضباب على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء، حيث يشهد سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها.

كما توقعت تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

وتشير التوقعات إلى هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.