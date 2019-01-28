شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. سقوط مركبة في مجرى السيل وإصابة قائدها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جدة:

شهدت محافظة جدة مساء اليوم، حادث انحراف مركبة وسقوطها في مجرى السيل، حيث تعرض سائقها لإصابات متعددة.

وفي التفاصيل، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان، وبادر مجموعة من المواطنين بإخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر بجدة بلاغاً عن انقلاب مركبة وسقوطها، وتم إسعاف قائدها ونقله إلى مستشفى شرق جدة.