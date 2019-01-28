شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع عودة الأجواء الباردة غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، أن اليوم الاثنين هو أول أيام النجم الثاني من “الشبط – البلدة”، وأيامه 13 يوماً.

وتوقع الحصيني عودة الأجواء الباردة من يوم غدٍ الثلاثاء، ويومي “الأربعاء والخميس” تتميز بانخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات كما هي عليه الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية – بإذن الله – نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني: “في هذا النجم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، ويعدُ أفضل وقت لزراعة البرسيم، أما الثلاثة الأيام الأخيرة منه فيها جزء من بذرة “الست” صالحة لزراعة جميع الأشجار؛ وهو الطالع “5” من طوالع الشتاء، ومظنة البرد إذا هبت رياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية.

كما توقع الحصيني ترسب للغبار تدريجياً، خلال الثلاث الساعات القادمة – بمشيئة الله – على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.