السلطات السعودية تفرج عن محمد العمودي

اسماء السيد - الرياض: أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي بعد احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي استهدفت مكافحة الفساد.

تم توقيف العمودي في شهر نوفمبر عام 2017، ضمن سلسلة اعتقالات طالت رجال أعمال ووزراء وأمراء سعوديين متهمين بقضايا فساد وغسيل أموال بمليارات الدولارات، وأفرج عن غالبيتهم بعد أشهر قليلة.

وبثت التلفزة الرسمية الإثيوبية خبر إطلاق سراح العمودي. وقال متحدث باسم مكتب العائلة إن رجل الأعمال عاد إلى دياره في مدينة جدة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضا إطلاق سراح العمودي على تويتر، قائلا إنه أثار القضية مع الأمير محمد خلال زيارته للرياض في مايو الماضي.

متعدد الأصول

ولد العمودي في أثيوبيا من أم أثيوبية وأب تعود أصوله إلى حضرموت في اليمن، لكنه هاجر إلى السعودية في سن المراهقة وأصبح مواطنًا سعوديًا منذ ستينيات القرن الماضي.

لكن الجنسية السعودية التي يحملها لم تقيد مكان إقامته، إذ يتنقل العمودي وزوجته سونيا صالح سيلاسي وأبناؤهم الثمانية في إقامتهم ما بين بريطانيا والسعودية وأثيوبيا.

يعتبر العمودي أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين وصنفته من قبل مجلة "فوربس" الأميركية بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية بعد الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عام 2008.

وقدرت فوربس ثروته بأكثر من عشرة مليارات دولار في 2016.

مسيرته المهنية

بدأ العمودي مسيرته المهنية في مجال البناء والعقارات، ومن ثم اتجه إلى شراء مصافي النفط في السويد والمغرب.

وتندرج معظم أعماله في مجالات البناء والطاقة والزراعة والتعدين والفنادق والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها، في ظلال اثنتين من شركات التكتل القابضة وهما "كورال" و"ميدروك" القابضتين اللتين يعمل فيهما أكثر من 40 ألف موظف.

ولدى مجموعة "كورال" محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط تتضمن شركة "برايم بتروليوم" شركة النفط الأكبر في السويد، وشركة "سفنسكا بتروليوم اند إكسبلوريشن"، و"سامير" (شركة بتروكيماوية ومصفاة تكرير في المغرب)، وشركة "نفط للخدمات البترولية" في السعودية، وشركة "فورتيونا" القابضة في لبنان.

وشكّل عام 1988 علامة فارقة في حياة رجل الأعمال، إذ فازت مجموعته "ميدروك" بعقد قيمته بمليارات الدولارات لبناء مجمع تخزين للنفط تحت الأرض في السعودية.

كما استحوذت "ميدروك" على شركة ينبع للصلب في السعودية عام 2000.

ويمتلك العمودي أيضًا العديد من مصافي النفط في المغرب والسويد، ويعمل في مجال استكشاف الطاقة وإنتاجها في غرب أفريقيا وأماكن أخرى، بالإضافة إلى ذلك، قام بتأسيس الكثير من الأعمال التجارية في أثيوبيا، وقام باستثمار مجموعة من الفنادق الفخمة ومنها "شيراتون أديس أبابا" الفاخر.

ويعد حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة أديس أبابا، إحدى محطات التكريم المتعددة التي نالها خلال مسيرته في قطاع الأعمال العابر للدول والقارات.



