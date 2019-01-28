دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Xiaomi Mi 8 Lite: أفضل هاتف من الفئة المتوسطة؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

أضافت شركة شاومي عضوًا جديدًا إلى عائلة Mi 8 مؤخرًا، حيث قامت بإطلاق هاتف Mi 8 Lite في شهر سبتمبر من العام الماضي.

يتميز هاتف Mi 8 Lite بسعر معقول وموفر للغاية كما انه يتضمن عدة ميزات متنوعة مع تصميم أنيق ورائع.

إليكم مراجعة للهاتف Mi 8 Lite من شاومي:

التصميم

يأتي هاتف Mi 8 Lite بهيكل مصنع من المعدن والزجاج مع حواف نحيفة، حيث يبلغ سُمكه 156.4 × 75.8 × 7.5 ملم في حين يبلغ وزنه 169 جرام.

من الأمام يوجد شاشة زجاجية مع كاميرا أمامية واحدة إلى جانب سماعة المكالمات، ومن الخلف يوجد كاميرا خلفية مزدوجة مقترنة بفلاش من نوع LED بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع.

ومن الجزء العلوي يوجد ميكروفون، في حين يضم الجزء السفلي منفذ USB-C ولكن مع الأسف لا يوجد مقبس 3.5 ملم.

أما من الجهة اليمني، فيوجد زر الطاقة وأزرار التحكم بالصوت، في حين يظهر بالجهة اليسرى منفذ لإدخال شرائح SIM والذاكرة الخارجية.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق المتدرج وكذلك الأحمر والأسود.

الشاشة

تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD وهي مزودة بنتوء من الأعلى، ويبلغ حجمها 6.26 بوصة بينما تبلغ دقتها 1080 × 2280 بكسل بكثافة 403 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19:9.

وتغطي الشاشة هيكل الجهاز بنسبة 82.5 بالمئة، كما أنه تم إضافة طبقة Gorilla Glass لحمايتها.

تتمتع شاشة الهاتف بجودة عالية والوان رائعة، كما أن درجة السطوع تبلغ 470 nits وهي كافية لإظهار التفاصيل تحت ضوء أشعة الشمس.

الكاميرا

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل للكاميرا الأولي مع فتحة عدسة f/1.9 + 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الثانوية والمخصصة لاستشعار العمق، هذا وبالإضافة إلى فلاش من نوع LED.

توفر لك الكاميرا الخلفية جودة تصوير عالية عند التصوير في ضوء النهار وهذا بفضل فتحة العدسة الواسعة، ولكن في الضوء الخافت، قد تلاحظ وجود بعض التشويش بالإضافة إلى الافتقار لبعض التفاصيل إذا لم تقم باستخدام الفلاش. ومع الأسف، لا تدعم الكاميرا الخلفية تقنية المثبت البصري.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطار في الثانية، أو 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 1080 بكسل/720 بكسل بمعدل 120 إطار في الثانية.

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتوفر الكاميرا الأمامية أداء مذهل عند التقاط الصور في الضوء النهار.

كما تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل هاتف Mi 8 Lite بواسطة شريحة Snapdragon 660 المستندة إلى معالج Kryo 260 ثماني النواه مع تقنية تصنيع 14 نانومتر، هذا وبالإضافة معالج رسومات Adreno 512.

ويوفر معالج الهاتف أداء سريع وسلس، فهو يجعل الهاتف يستجيب بشكل سريع مع كافة الألعاب والتطبيقات والمهام.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل أندرويد أوريو إصدار 8.1 استنادًا إلى واجهة مستخدم MIUI 9.6.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

البطارية

تأتي بطارية الهاتف بسعة 3350 مللي أمبير ولقد استمرت في العمل حتى 4 ساعات وربع من التشغيل المتواصل، لذا لا يعتبر الهاتف هو الأفضل من ناحية البطارية.

تدعم البطارية تقنية الشحن السريع QuickCharge 3.0.

السعر

يتوفر الهاتف بسعر 949 ريال سعودي لإصدار 64 جيجابايت، في حين يتوفر إصدار 128 جيجابايت بسعر 1049 ريال سعودي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Xiaomi Mi 8 Lite: أفضل هاتف من الفئة المتوسطة؟ ظهر على التقنية بلا حدود.