دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة (VCSEL) chips.

خلال السنوات الثمانية الماضية ساهمت آبل بمضاعفة عدد الوظائف المرتبطة بقطاع التقنية في الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة مرات وذلك بفضل استثمارها فيه عن طريق شراء المكونات الداخلة بتصنيع أجهزتها من شركات أمريكية.

بفضل استثمارات صندوق الصناعات المتقدمة من آبل فإن شركة Finisar حولت مبنى مهجور إلى مصنع متكامل بفريق عمل خاص به يعملون على تصنيع وحدة VCSEL لشعاع الليزر التي تدخل في تصنيع كاميرا التعرف على الوجوه في آيفون إكس.

وبلغ حجم إنفاق صندوق الصناعات المتقدمة للشركة العام الماضي وحده 60 مليار دولار بزيادة 10% عن العام السابق، ليصل بذلك عدد الوظائف التي خلقتها أو دعمتها آبل إلى 2 مليون وظيفة في 50 ولاية مقارنة مع 600 ألف وظيفة كانت عام 2011.

وتتعاون آبل مع 9 آلاف شركة صناعية في الولايات المتحدة تشتري منها المكونات الداخلة في تصنيع كافة أجهزتها. بدءاً من Corning لحماية الشاشات، مروراً بـ Broadcom و Qorvo و Skyworks التي تصنع المكونات الشبكة اللاسلكية لمختلف اتصالات آيفون.

التدوينة فاتورة شراء آبل المكونات من المصانع الأمريكية بلغت 60 مليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.