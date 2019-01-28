دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد تراجع شعبية هواتف سامسونج في أحد أهم الأسواق العالمية وهو الهند، أعلنت عن إطلاق هاتفين جديدين من سلسلة جديدة وهي جالكسي إم Galaxy M تهدف من خلالها إعادة الألق لمبيعاتها بعد أن دخل المنافسين الصينيين مثل شاومي بقوة والسيطرة على حصتها السوقية.

هاتفي M10 و M20 يتميزان بشاشة “Infinity-V” وتعاونت سامسونج مع أمازون الهند لإطلاقهما واستهداف شريحة المستخدمين اليافعين.

لنبدأ مع M20 حيث يحمل شاشة 6.3 بوصة بدقة 2340*1080 بكسل بنسبة أبعاد 19,5:9 وبمعالج Exynos 7904 رباعي النوى الجديد. يتوفر الهاتف بنسختين كالمعتاد مع 3/32 غيغابايت للذاكرة العشوائية والتخزين، وكذلك 4/64 غيغابايت.

وكل هذه المزايا تأتي ببطارية ضخمة 5000 ميلي أمبير.

أما هاتف M10 فهو بشاشة أصغر قليلاً 6.22 بوصة وبدقة أقل 1520*720 بكسل مع معالج Exynos 7870 الأقل استهلاكاً للطاقة لأن بطاريته أصغر 3400 ميلي أمبير.

الهاتفين بكاميرا مزدوجة من الخلف الأولى دقتها 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة 1.9 والكاميرا الأخرى عريضة بدقة 5 ميغابكسل وفتحة 2.2، وكذلك هناك حساس البصمة من الخلف.

سيباع هاتف M10 بسعر يبدأ من 112 دولار، بينما الآخر الأفضل M20 بسعر يبدأ من 155 دولار وتتوفر بألوان الأزرق والأسود بدءاً من 5 فبراير.

الجدير بالذكر أن حصة شاومي من شحنات الهواتف الذكية إلى الهند قد ارتفعت من 19% إلى 28% بينما حافظت شحنات سامسونج على نفس المستوى وذلك وفق أرقام شركة Counterpoint

التدوينة سامسونج تطلق سلسلة جالكسي إم لإعادة كسب السوق الهندي ظهرت أولاً على عالم التقنية.