بعد تراجع شعبية هواتف سامسونج في أحد أهم الأسواق العالمية وهو الهند، أعلنت عن إطلاق هاتفين جديدين من سلسلة جديدة وهي جالكسي إم Galaxy M تهدف من خلالها إعادة الألق لمبيعاتها بعد أن دخل المنافسين الصينيين مثل شاومي بقوة والسيطرة على حصتها السوقية.
هاتفي M10 و M20 يتميزان بشاشة “Infinity-V” وتعاونت سامسونج مع أمازون الهند لإطلاقهما واستهداف شريحة المستخدمين اليافعين.
لنبدأ مع M20 حيث يحمل شاشة 6.3 بوصة بدقة 2340*1080 بكسل بنسبة أبعاد 19,5:9 وبمعالج Exynos 7904 رباعي النوى الجديد. يتوفر الهاتف بنسختين كالمعتاد مع 3/32 غيغابايت للذاكرة العشوائية والتخزين، وكذلك 4/64 غيغابايت.
وكل هذه المزايا تأتي ببطارية ضخمة 5000 ميلي أمبير.
أما هاتف M10 فهو بشاشة أصغر قليلاً 6.22 بوصة وبدقة أقل 1520*720 بكسل مع معالج Exynos 7870 الأقل استهلاكاً للطاقة لأن بطاريته أصغر 3400 ميلي أمبير.
الهاتفين بكاميرا مزدوجة من الخلف الأولى دقتها 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة 1.9 والكاميرا الأخرى عريضة بدقة 5 ميغابكسل وفتحة 2.2، وكذلك هناك حساس البصمة من الخلف.
سيباع هاتف M10 بسعر يبدأ من 112 دولار، بينما الآخر الأفضل M20 بسعر يبدأ من 155 دولار وتتوفر بألوان الأزرق والأسود بدءاً من 5 فبراير.
الجدير بالذكر أن حصة شاومي من شحنات الهواتف الذكية إلى الهند قد ارتفعت من 19% إلى 28% بينما حافظت شحنات سامسونج على نفس المستوى وذلك وفق أرقام شركة Counterpoint
التدوينة سامسونج تطلق سلسلة جالكسي إم لإعادة كسب السوق الهندي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تطلق سلسلة جالكسي إم لإعادة كسب السوق الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.