شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية في صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش اليمني، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية اليوم الاثنين، على مواقع استراتيجية بمديرية "كتاف" بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري - في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات الجيش الوطني مدعومة بمروحيات التحالف شنت هجوما مباغتا على مواقع الميليشيا الحوثية في مديرية "كتاف"، مضيفا أن الجيش تمكن من تحرير سلسلة جبال "سحامة" ومرتفعات "العاديات" وجبال "الوقار" و "الهيج" و "السودة".

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير 4 سيارات عسكرية تابعة لهم، وقتل جميع من كانوا بداخلها، وأسر أحدهم.