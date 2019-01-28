- 1/3
- 2/3
- 3/3
دمشق — سبوتنيك. وحضر التوقيع عن الحكومة السورية رئيس الوزراء عماد خميس، وعن الجانب الإيراني نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي وصل إلى دمشق اليوم برفقة وفد إيراني رفيع المستوى.
© REUTERS / OMAR SANADIKI
وقال رئيس الوزراء السوري إن "سوريا صامدة بعد سنوات الحرب الثماني بفضل صمود شعبها وجيشها ودعم حلفائها"، مؤكدا "مستمرون بكل السبل للتصدي لكافة أشكال هذا العدوان الذي بدأ وجهه الآخر المتمثل بالحصار الخانق والجائر على الشعب السوري".
وتابع خميس "الاتفاقيات دلالة على جدية سوريا بشكل كبير لتقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة للاستثمار وإعادة الإعمار".
وأكمل "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي استكمالا للاتفاقيات الموقعة سابقا لكن اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد هي أهم اتفاقية".
من جانبه، قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري "سنكون إلى جانب سوريا اقتصاديا كما كنا الى جانبها في مكافحة الإرهاب"، مضيفا " لولا السياسات الناجحة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق لكان الإرهاب في أوروبا الآن".
وتابع نائب الرئيس الإيراني "طهران تعتبر أن انتصار سوريا هو انتصار لها وعلى المجتمع الدولي ضمان أمن هذه المنطقة"، متابعا "العالم يتجه الآن لمزيد من الأمن ويتم دحر الإرهاب وعلى العالم تقدير من قام بدحر الإرهاب".
Twitter/alsouria
وتابع جهانغيري "نظرا للقدرات العالية التي تتمتع بها ايران بمجال محطات الكهرباء تم التوافق على التعاون في مجال احداث واعادة تأهيل محطات الكهرباء في سوريا اولها سيتم غدا في اللاذقية".
ووصل جهانغيري إلى دمشق صباح اليوم الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يومين تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية.
وعقدت بدمشق أمس، اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية المشتركة اجتماع عمل بدمشق لمناقشة القضايا التي سيتم بحثها والاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا وإيران توقعان عددا من الاتفاقيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.