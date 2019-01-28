تزامنا مع الاحتجاجات... اجتماع عسكري في مكتب وزير الدفاع السوداني

الخرطوم — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع "السيد وزير الدفاع أكد حرص السودان على أمن واستقرار جمهورية أفريقيا الوسطى".

وتابع البيان "كما يتمنى وزير الدفاع نجاح المفاوضات بين كافة الأطراف والوصول إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لتطوير آفاق التعاون المشترك وتنفيذ البروتكولات الموقعة بين البلدين الذين تربطهما علاقات تاريخية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية".

وأضاف البيان "من جانبها عبرت وزيرة الدفاع بجمهورية أفريقيا الوسطى عن تقدير بلادها للجهود العظيمة التي يبذلها السودان من أجل السلام وتحقيق الاستقرار في بلادها، وسعيه الجاد في تقديم الخدمات والتسهيلات لحل مشاكل أفريقيا الوسطى".

وأكمل البيان "الأمر الذي يؤكد قناعتهم وإيمانهم بأن مشكلتهم لن تحل إلا في إطار البيت الأفريقي، ووصفت السودان بأنه الأجدر بالثقة والقبول لإحساسهم الصادق بمعاني الأخوة والصداقة بعيداً عن الأجندة الدولية".

وكان وزير الدفاع السوداني، قد استقبل بمكتبه ظهر اليوم الإثنين، السيدة ماري نويل كوبرا، وزيرة الدفاع بجمهورية أفريقيا الوسطى، والتي قدمت إلى البلاد ضمن وفد حكومتها المشارك في مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى، التي تنعقد هذه الأيام بالخرطوم.

واندلعت الاحتجاجات في السودان، بداية من 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروتها بعجزها عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف العام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.