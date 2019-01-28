رئيس النمسا: يجب عدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا

فيينا/ أشقين قياغان/ الخليج 365

قال رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، إنه يجب عدم إعادة اللاجئين إلى ليبيا في الأوضاع الحالية، نتيجة عدم وصول الأمن والاستقرار إلى المستوى المطلوب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع رئيس الوزراء سيباستيان كورتز، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الذي يقوم بزيارة رسمية للنمسا.

وأشار فان دير بيلين أن التقارير الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية الأخرى، تقول إن الأوضاع في مخيمات اللاجئين في ليبيا تجعل من الواجب عدم إعادة اللاجئين إليها.

وأعرب عن دعمه للجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق من أجل رفع مستوى الأمن والاستقرار في ليبيا، ولخطة العمل التي ترغب الأمم المتحدة في تنفيذها بالبلاد.

وأضاف أن النمسا والاتحاد الأوروبي يوليان اهتماما كبيرا بإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وإعادة الهيئات الديمقراطية للعمل.

وأكد على أهمية تقديم الدعم التقني والعسكري، على الحدود الجنوبية لليبيا.

بدوره جدد رئيس الوزراء سيباستيان كورتز، دعمه لحكومة الوفاق الليبية، وأعرب عن رضاه بما تقوم به على صعيد مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب البشر.

وقال ان مكافحة الهجرة غير النظامية كانت من أهم المسائل التي تناولها في لقائه مع السراج.

واعتبر أن خفر السواحل الليبي يقوم بعمل ناجح في هذا الإطار، مشيرا أنه نجح خلال 2018 في إنقاذ 20 ألف شخص من البحر المتوسط، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية.

ومن جانبه قال السراج إن مباحثاته مع الرئيس النمساوي ورئيس وزرائه كانت مثمرة للغاية، وتناولت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من التعليم إلى الطاقة.

وأشار أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين ستعمل على زيادة التعاون في عدة مجالات من قبيل الطاقة المتجددة والتعليم.

وأعرب عن أمله في أن تعود الشركات النمساوية للعمل في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد أنه يمكن تحقيق نجاح في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، عبر التعاون الحقيقي.