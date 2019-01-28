مصر.. وفاة اليساري محمد الدماطي محامي مرسي

القاهرة/ الخليج 365
توفي مساء الإثنين، اليساري محمد الدماطي، محامي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، وأحد أبرز المنتمين المدافعين عن الحريات.
ونعت أسرة "مرسي"، في بيان الدماطي، قائلة إنه "صاحب التاريخ المشرف"، مقدمة العزاء إلى محاميي مصر.
ودعت الله أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
وأكد عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، للأناضول، نبأ وفاة الدماطي. مشيرا إلى صلاة الجنازة على الفقيد ظهر الثلاثاء من محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال).
وشغل الدماطي سابقا مناصب حقوقية عدة، منها، رئيس لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومنذ بداية محاكمته في 2014، كان الدماطي أبرز المحامين المدافعين عن مرسي، والمتحدث باسم هيئة الدفاع.
ونعت نقابة المحاميين، الدماطي، فيما اعتبره عدد كبير من محامي مصر في تغريدات وتدوينات، أيقونة للحريات وفارسا للمظلومين ومناصرا بارزا للحقوق.
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