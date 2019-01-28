تحذيرات مع #موجة_الغبار.. هذه علامات الإصابة بـ #التهاب_الشُّعب_الهوائية

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صحيفة الخليج الالكترونية
مع اجتياح موجة الغبار عددًا من مناطق السعودية تحدث أعراض التهاب الشُّعب الهوائية بعد أي التهابات تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية.
وبحسب موقع اليوم السابع نقلاً عن وسائل إعلام عالمية، فقد تشمل أعراض التهاب الشُّعب الهوائية السعال الجاف، وهو أول أعراض الالتهاب الشعبي، ويمكن أن ينقلب إلى الالتهاب الرئوي عندما يكون البلغم سميكا جدًّا؛ لذا يجب اعتباره علامة جدية، والتعامل معه سريعًا.
وأفادت الصحيفة بأن هناك عرضًا آخر، يراعي أن ينظر إليه على محمل الجد، هو صوت الصفير الذي ينتج أثناء عملية التنفس؛ فهو ثاني علامات التهاب الشُّعب الهوائية.
وكذلك التعب المصاحب للسعال بسبب ارتفاع وتيرة وشدة السعال. وقد يمر المريض بمراحل التعب، ويشمل ذلك ألم الصدر، وألمًا في عضلات البطن نتيجة السعال القوى المستمر.
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