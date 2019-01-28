مقتل مدني بقصف للنظام السوري على ريف حماة

إدلب / الخليج 365 قُتل مدني وأصيب العديد بجروح، الإثنين، جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري والميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا، لمناطق سكنية بريف حماة الشمالي وسط البلاد. وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان. وأكدت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، أن الهجمات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة مدنيين آخرين. ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة انتهاكات دأب عليها مؤخرا نظام بشار الأسد لاتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا العام الماضي والذي يرسخ وقفا لاطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد"، شمالي سوريا.

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