ماكرون: لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان

القاهرة / الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه لا يمكن فصل الأمن والاستقرار عن حقوق الإنسان.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، حسب قناة "فرانس 24" المحلية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "يتوجب النظر إلى مجال حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب".

وأكد ماكرون لنظيره المصري أن "الاستقرار مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".

كما لفت أنه استعرض مع السيسي عدة محاور بارزة في الشرق الأوسط، قائلا "لقد ناقشت مع السيسي الملف الليبي باعتبار المصالحة في ليبيا هي الأساس للحل".

وأشار إلى أن "الرؤية المصرية الفرنسية مشتركة فيما يخص التوصل لحل في سوريا".

وأردف لقد تناولنا أيضا "القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية المفاوضات والحوار لحلها".

وحول مكافحة الإرهاب، أشار الرئيس الفرنسي أن "محاربته من أهم أولوياتنا المشتركة".

وقال: "كلا بلدينا واجه العنف والإرهاب، فيما يشكل أمن واستقرار مصر استراتيجية بالنسبة لنا".

ونوّه بأن "بلاده ستقدم لمصر مليار يورو من أجل مشاريع التنمية".

ويرافق ماكرون في زيارته، التي بدأت الأحد وتستمر لثلاثة أيام، نحو خمسين من أرباب العمل الفرنسيين.

وفي اليوم الثاني لزيارته، التقى ماكرون نظيره المصري في القصر الرئاسي في اجتماع ثنائي، وتم "توقيع نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا تجاريا بقيمة مئات ملايين اليوروهات".

وهذه العقود التي جاءت في إطار تنويع العرض التجاري الفرنسي حيال مصر ستشمل قطاعات النقل والطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية.

وتعتبر زيارة ماكرون، إحدى الزيارات النادرة إلى الخارج للرئيس الفرنسي الذي يركز منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية التي تهز فرنسا منذ بدء تحركات "السترات الصفراء" الاحتجاجية.