الحج_والعمرة: توافر 54 وظيفة للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، عن طرح 54 وظيفة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الرابعة حتى التاسعة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المطلوبة كالتالي:

– المرتبة الرابعة «سبع وظائف للرجال – وظيفتان للنساء».

ـ المرتبة الخامسة «(أربع وظائف للرجال – وظيفتان للنساء».

– المرتبة السادسة «11 وظيفة للرجال – 23 وظيفة للنساء».

– المرتبة السابعة «وظيفة واحدة للرجال – وظيفتان للنساء».

– المرتبة الثامنة «وظيفة واحدة للنساء».

– المرتبة التاسعة «وظيفة واحدة للنساء».

وأضافت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالوظائف هي: خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجو وخريجات الدرجة الجامعية «درجة البكالوريوس».

وأيضًا خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجات الدرجة الجامعية «درجة الماجستير»، وخريجات الدرجة الجامعية «درجة الدكتوراه».

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الأولوية في الترشيح للوظائف المعلنة، للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأضافت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة يُلغى الترشيح مباشرة.

وستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وأضافت الوزارة أن التقديم يتم من خلال نظام «جدارة» بموقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي: بداية من الغد الثلاثاء، 1440/5/23هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/5/25هـ.

وحول آلية التقديم، أوضحت أنه يتم الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، مضيفة أنه يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم، من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

وعلى كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به؛ حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.