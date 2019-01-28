وزير_الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول #حقوق_المؤلف

صحيفة الخليج الالكترونية

صادق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، كما وجّه معاليه بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية(SIPA) خلال الشهرين القادمين .

وبين وكيل الإعلام الداخلي الأستاذ سعود بن نصار الحازمي حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف، موضحاً أن القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتراوح بين الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين على الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطة تدخل في اختصاص حقوق المؤلف.