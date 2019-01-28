الجيش_اليمني: تحرير مواقع إستراتيجية بمديرية #كتاف في #صعدة

الخليج - واس

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع إستراتيجية بمديرية كتاف في محافظة صعدة شمال اليمن بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات التحالف العربي شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف وتمكنت من تحرير سلسلة جبال “سحامة” ومرتفعات “العاديات” وجبال “الوقار” و”الهيج والسودة”.

وأضاف المصدر أن “المواجهات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لها وقتل جميع من كانوا بداخلها و وقوع أسير واحد”.