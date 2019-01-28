شاهد.. رجل الأعمال المصري "أبو العينين" يبرز دوره المجتمعي في كثير من المواقف

رغم أنه رجل صناعة في المقام الأول، إلا أن هذه الوِجهة لم تشغله يوما عن أن يولي وجه شطر الدور المجتمعي ليس من الآن فقط بل من سنوات بعيدة، الذي يبرز إلى أي مدى انشغل رجل الصناعة، محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي، عن خدمة وطنه.

رجل الأعمال أبو العينين، يبرز دوره المجتمعي دوما في كثير من المواقف، التي تبرهن على تفاعله مع الواجب الذي يلقى على عاتق رجال الأعمال، وذلك في استجابة سريعة لخطة الدولة في توفير حياة كريمة.

وﻷن "أبو العينين" دائما ما يكون حاضرا في المبادرات التي تطلقها الدولة، فقد كان من أول المستجيبين للحملات التي تطلقها الدولة، سواء على مستوى الحملات الإنسانية، أو الاجتماعية.

هذه الأعمال وغيرها الكثير، رسالة تؤكد على أن دور رجال الأعمال لا يتوقف فقط عند إنشاء مصنع او مشروع خاصه، وإنما هناك بعد مجتمعي آخر يجب أن يضعه رجال الأعمال صوب أنظارهم، كما فعل أبو العينين، من خلال هذه المبادرات، التي يستعرضها التقرير التالي:

* تحديث مساجد آل البيت

في إطار دعم رجل الصناعة محمد أبو العينين ، للمؤسسات الدينية استجاب لمبادرة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة؛ لتطوير وتحديث مساجد آل البيت وإجراء تغيير كامل بها، حيث أكد أبو العينين أنه سيتحمل تكاليف إنشاء مظلات للمساجد مشابهة لمظلات المسجد النبوي الشريف وتطوير 200 مسجدا.

* تجديد وتطوير المساجد المصرية

كما أعلن محمد أبو العينين، عن استعداده للتبرع بكل السيراميك اللازم لتجديد وتطوير 200 مسجدا، مؤكدا على أهمية توحيد شكلها وتصميمها لتكون كلها بهوية مصرية واحدة.

وأشار "أبو العينين"، في الجلسة المغلقة على شرف المؤتمر الدولي للإفتاء في نسخته التاسعة والعشرين، إلى أهمية تجديد وتطوير المساجد في مصر لتكون كلها على مستوى جيد، خاصة المساجد القديمة "آل البيت".

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر لرجل الصناعة محمد أبو العينين، بعد إطلاقه مبادرة تطوير وتحديث مساجد آل البيت.

وقال "جمعة"، إن "رجل الأعمال أبو العينين سيتحمل تكاليف إنشاء مظلات مشابهة لمظلات المسجد النبوي الشريف".

وأشار إلى أن "أبو العينين" يساهم بشكل كبير في تطوير مساجد آل البيت، وتبرع بأكثر من 50 ألف متر من سيراميك الأراضى والحوائط.

* دعم غير القادرين

واستمرار لعطاء الرئيس الشرفي للبرلمان الأورورمتوسطي، ودعمه لغير القادرين، أعلنت مؤسسة أبو العينين الخيرية، تكفلها بإجراء 100 عملية زرع قرنية بالمجان لغير القادرين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير".

وبدأت المؤسستان بالفعل في إجراء 100 عملية زرع قرنية بالمجان تمامًا للمرضى غير قادرين، استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

* منح دراسية

أما عطاء أبو العينين في دعم المنظومة التعليمية في مصر لا يتوقف حيث تحتفل أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 بتخريج الدفعة الثانية من دبلوم شهادة الاعتماد الدولية jci، والتي تحمل اسم رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وتم إطلاق اسم أبو العينين، تقديرا له لدعمه وتحمله تكاليف الدراسة لكافة الدارسين من المستشفيات الحكومية والجامعية.

والبرنامج عبارة عن تدريب الاعتماد والجودة بالتعاون مع الهيئة الدولية للاعتماد المشترك jci بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر منظمة في العالم لاعتماد المستشفيات.

وهذه الدفعة تحمل اسم رجل الأعمال الشهير "محمد أبو العينين"، بعدد 60 طالبا من مستشفيات وزارة الصحة، والشرطة، ومصر للطيران، وهيئة قناة السويس، وبهية، وبدر الجامعي التابع لجامعة حلوان، ودار الفؤاد، والسلام الدولي، والنيل بدراوي، والشروق، والقطاع الخاص للحصول على شهادة الاعتماد jci.

* دعم أبناء الشهداء

دائما ما يؤكد رجال الأعمال على ضرورة دعم أبناء الشهداء تقديرًا للدور الذي قام به أبطال الشرطة والجيش في حماية الوطن، حيث وقع رجل الصناعة محمد أبو العينين، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون لصالح أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث ينص على تحمل أبو العينين تكلفة 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وأكد "أبو العينين" أن التضحيات التى قام بها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لا يمكن أن تذهب سدى وأن واجبنا الوطنى تقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وكذلك تقديم الرعاية للمصابين، مشيرا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص فى كل مناسبة على إحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم.

وتابع أبو العينين قائلا: إنه من واجبي كمواطن مصرى قبل أن أكون رجل صناعة، أن أقدم كل الدعم والرعاية لهم، وأؤكد لهم أن تضحيات الأبطال هى تاج على رؤوس كل المصريين، وأن مثل هذه المنح التعليمية هى أقل واجب يمكن تقديمه لأسر شهداء الجيش والشرطة.

* 10 منح لطلاب جامعة النيل

كما أعلن أبو العينين عن توفير 10 منح لطلاب جامعة النيل على نفقة مجموعة كليوباترا، إضافة إلى منح فرص عمل للطلاب العشرة الأوائل في مجموعة كليوباترا بمختلف التخصصات.

وقال أبوالعينين إن الدولة المصرية تهتم بالشباب وتعتمد عليه في تحقق التنمية وجميع مشروعاتها، مؤكدا أنه على ثقة أن الشباب المصري قادر على الإبداع.