شكرا لقرائتكم خبر عن IBM تكشف عن أول نظام لأجهزة الحاسب Quantum والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة IBM عن أول نظام في أجهزة الحاسب Quantum، حيث أكدت الشركة أن هذا الإصدار وإن لم يكن الأفضل إلا أنها تضع الملامح الأولى لتاريخ هذه التقنية من خلال النظام الأول.

وأشار Bob Wisnieff رئيس قسم نظام الكوانتم بالشركة أن الفكرة الرئيسية من تطوير النظام الأول لأجهزة حاسب كوانتم هو رغبة الشركة في تطوير هذه الفئة من الأجهزة على أرض الواقع، حيث يأتي نظام الحوسبة بتصميم لصندوق كبير لا يحتاج إلى الاتصال بنظام تريد.

ووفقاً لما نشره موقع TNW الهندي فيمكن الآن لـ IBM Q Network أن تعمل مباشرة على برمجة وتشغيل التعليمات البرمجية على النظام في الوقت الحالي، إلا أن الهدف الرئيسي هو التأكيد على إمكانية تطوير هذه الفئة من الأجهزة.

وقد استعانت الشركة بفريق خاص لتصميم النظام الأول بالتعاون مع مهندسي IBM، حيث تم اختيار فريق التصميم من Universal Design وMap Project Office، فيما يرى مطورو تقنية الحوسبة quantum من الفيزيائيين والمصممين أن هذه التقنية ستشكل مستقبل البشرية، وهو ما جاء في تصريحات IBM التي أكدت أيضاً على أن النظام الأول لجهاز حاسب quantum سيكون أحد التقنيات التي تعرض في المتاحف بعد 50 عاماً من الآن.

يذكر أن الـ”كوانتم” هي تقنية تعتمد على ميكانيكا الكم، والتي يمكنها تغيير العالم، حيث لديها قدرة محتملة على اختراق كل شيء من العلوم والطب إلى الأمن القومي، وتعتمد على ميكانيكا الكم لتمثيل البيانات فيما يعرف بالـ”كيوبت”، وهو اختصار لـ “كوانتم بت” أو البت الكمي، وتسمح أنظمة كوانتم بدمج المسارين “0” و”1″ لتتحرك “الكيو بت” فيهما معاً في أن واحد دون الترانزستور.

بينما تعتمد الأجهزة التقليدية، مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف، على مسار من نظام ثنائي ليس لها إلا احتمالين فقط، وهما “0” أو “1”، وهو ما يعرف بـ”البت” التي تمثلها دوائر كهربائية صغيرة تسمى الترانزستور تعمل على التبديل بين (1) و(0).