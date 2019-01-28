- 1/2
- 2/2
وقال ماكرون، خلال استقبال نظيره المصري عبد الفتاح السيسي له في القاهرة، إن "نظام [الرئيس السوري بشار] الأسد لم يبد استعدادا للحوار السياسي، وتطبيع العلاقات مع سوريا هو قرار غير مسؤول".
وحول التعامل المصري والفرنسي مع الملف السوري، قال ماكرون، "نحن نعمل سويا على الملف السوري بهدف التوصل لحل سياسي دائم، ولدينا التقاء في وجهات النظر مع مصر حول هذا الملف".
© REUTERS / HANDOUT
ومنذ بدء الصراع في سوريا، أغلقت عدة دول عربية سفاراتها في دمشق، أو خفّضت علاقاتها مع الحكومة السورية، ولكن برزت دعوات عدّة في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات واستعادة سوريا بالتالي عضويتها في جامعة الدول العربية.
وأعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق الشهر الماضي، فيما قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة لدمشق، في ذات الشهر، التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى لزعيم عربي للبلاد منذ اندلاع الأزمة السورية.
وتؤيد القاهرة وباريس التوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناء على القرارات الدولية، إلا أن باريس شاركت عدة دول غربية في اتهامها لدمشق بالتسبب بمقتل مدنيين باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال النزاع الدائر منذ 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعتبر التوجهات نحو عودة العلاقات مع سوريا "قرارا غير مسؤول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.