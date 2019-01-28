دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

على صعيد زيادة كفاءة نظام أندرويد تعمل شركة قوقل على تضمين تقنية التعرف على ملامح الوجه للنسخة القادمة من النظام “أندرويد Q” لتكون خاصية أصيلة فيه يسمح توفرها بزيادة عدد الشركات التي تستخدم هذه الخاصية في أجهزتها العاملة بالنظام؛ حيث علمت شركات مثل هواوي وشاومي وون بلس سابقاً على دعم هواتفها بهذه الميزة عن طريق عمل دؤوب في تعديل آلية عمل أندرويد، ليبدو اليوم أن قوقل ستجلب التقنية كميزة أساسية في نسختها القادمة كما أفاد موقع المطوريين XDA.

حيث صرح الموقع عن اكتشافه للعديد من الطبقات والسلاسل البرمجية وكذلك اكواد الواجهة في تسريبات للنسخة المفتوحة من اندرويد Q القادمة تشير إلى عمل قوقل على إضافة التقنية لها، في الوقت الذي كان فيه التباين واضحاً من هذه الناحية عند المقارنة بين المكونات الأساسية لنسخة أندويد باي الحالية ونسخة Q المسربة من حيث توفر هذه الخاصية واللجوء لفتح الهاتف عبر تقنية التعرف على الوجه كميزة مزروعة في النظام ذاته كما أوضح الموقع.

والجدير بالذكر أن أو آيفون X هو أول الهواتف الذكية الذي احتفى بتقنية التعرف على الوجه “Face ID” لفك إغلاق الهاتف والقيام بعدد من العمليات الأخرى متفوقاُ على هواتف الشركات العاملة بالأندرويد لبعض الوقت حيث كانت مدعاة للمقارنة وأسلوب قد يوحي بالتفضيل من ناحية الأمان.

لكن بتوفرها في هواتف الأندرويد لاحقا جعل من الأمر أقل أهمية ومع تدعيم قوقل لنسخة أندرويد Q بها ستصبح السمات الأخرى لهواتف الشركات المختلفة أكثر جذباً لاهتمامات المستهلك من هذه الخاصية بعينها التي ستصبح في عداد المتوفر لجميع الشركات المصنعة للهواتف كون نظام الأندرويد مفتوح المصدر.

التدوينة إصدار أندوريد Q القادم يتضمن دعم تقنية التعرف على الوجه بتكوينه الأساسي ظهرت أولاً على عالم التقنية.