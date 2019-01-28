6 تغيرات سعرية «في يوم واحد».. انخفاض الدولار يربك شركات الصرافة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تسبب انخفاض الدولار بنحو 21 قرشًا أمس في حدوث حالة من الارتباك بحركة البيع والشراء وخسائر قدرت بآلاف الجنيهات داخل شركات الصرافة.

من ناحيته، قال علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرفة التجارية، إنَّ سعر صرف الدولار أمس الأحد شهد 6 تغيرات في الأسعار؛ ما أحدث ارتباكًا وخسائر قُدرت بآلالف الجنيهات لعدد كبير من شركات الصرافة نتيجة هذه التغيرات.

ووصف "الحريري"، في حديثه لـ"الوطن"، الخسائر بـ"البسيطة" مقارنة بما كان يحدث قبيل "تعويم الجنيه" نتيجة لتراجع حجم الوارد من الدولار والطلب عليها من جانب المتعاملين، مبينًا أن حركة البيع والشراء هادئة.

وأشار إلى أن أول تراجع في سعر الدولار بدأ الساعة 11.45 ونزل الدولار من 17.95 للبيع ليصبح في تمام الساعة 11.55 مسجلا 17.92 جنيه، وفي تمام الساعة 12.40 دقيقة شهد تراجعًا آخرًا ليسجل 17.88، وفي الساعة 12.45 ظهرًا تراجع لـ17.85 جنيه، وفي تمام الساعة 01.30 سجل نحو 17.81، وفي تمام الساعة 01.35 تغيرت الشاشة ليصل السعر لـ17.75 جنيه.