شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بمركز الإمارات للدراسات يطلق مبادرة جرى من أبوظبى إلى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد جمال السويدي ، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، عن مبادرة سينفذها في الأول من فبراير تتمثل في الجري من مدينة أبوظبى فى الإمارات إلى مكة المكرمة ، يقطع خلالها مسافة 2070 كيلومترا خلال 38 يوماً.









ويهدف السويدى ، من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن تقديره العميق وشعب الإمارات للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية ، موضحا أنه تدرب بشكل يومى منذ منتصف فبراير 2018، من دون كلل أو ملل، متبعاً برنامجاً تدريبياً من أجل البدء فى قطع هذه المسافة الطويلة، حيث وصل إلى المرحلة التى يستمتع فيها بالتدريب الرياضي مهما بلغت صعوبته فى إطار تنفيذ هذه المبادرة.