شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 4 مهاجرين غير شرعيين فى سرت الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الهجرة غير الشرعية بسرت العثور على 4 جثث متحللة لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ البحر.

وأكد مدير المكتب الرائد نصر غيث- فى تصريح لبوابة (الوسط) الليبية اليوم الإثنين- أن فريق جمعية الهلال الأحمر بسرت وجهاز مكافحة الهجرة سلما الجثث إلى مستشفى ابن سينا لتنقل حسب تعليمات وكيل النيابة العامة إلى مصراتة.

وكان فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بمدينة سرت انتشل فى 8 يناير الجارى 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها على شاطئ البحر بمناطق هراوة و30 و40 (شرقي المدينة).

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