شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى لا يرى تأثيرا لقلاقل فنزويلا على أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح قوله اليوم الاثنين إن القلاقل السياسية فى فنزويلا لم تؤثر حتى الآن على أسواق النفط العالمية. ونقلت الوكالة عن الفالح قوله إنه لا يرى حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب الوضع فى فنزويلا.

وقال إنه يأمل فى أن يتم تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمى "بما يزيد عن 100%" وإن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم فة مارس - أبريل.